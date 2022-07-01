Qatar 2022: FIFA usará tecnología en balón para marcar fuera de lugar

Con el propósito de ofrecer una herramienta de apoyo a los árbitros, en Qatar 2022 se utilizará tecnología semiautomática para detectar el fuera de lugar, anunció la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Este avance tecnológico en el arbitraje es posible gracias al uso de cámaras y un sensor en el balón, dos elementos que ayudarán a resolver los fueras de juego con una mayor precisión.

La nueva tecnología se utilizará en Qatar 2022 a partir del 21 de noviembre, consiste en 12 cámaras de seguimiento montadas bajo el techo de un estadio para seguir el balón, así como 29 puntos de datos de cada jugador que calculan su posición exacta en el campo.

Los 29 puntos de datos recopilados incluyen todos los miembros y extremidades que son relevantes para realizar llamadas de fuera de lugar.

En segundos se sabrá si hay fuera de lugar en partidos de Qatar 2022

El balón, por otra parte, tendrá en el interior un sensor de unidad de medición inercial (IMU) que envía datos 500 veces por segundo, lo que permite detectar con precisión el punto de impacto para las decisiones de fuera de juego durante Qatar 2022.

“Al combinar los datos de seguimiento de las extremidades y del balón, y aplicar inteligencia artificial, la nueva tecnología proporciona una alerta automática de fuera de lugar a los árbitros”, precisó la FIFA.

🧑‍💻 La tecnología semiautomatizada para detectar el fuera de juego se usará en la #FIFAWorldCup🇶🇦



✔️El sistema proporciona una alerta automática de fuera de juego al equipo arbitral de vídeo del partido ⚽️



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En la sala de operaciones de cada juego se comprobará manualmente el punto de patada y la línea de fuera de juego creada automáticamente, que se basa en las posiciones calculadas a partir de las extremidades de los jugadores.

El proceso durará unos segundos y con esta tecnología, los árbitros podrán tomar decisiones sobre el fuera de lugar de manera más “rápida y precisa”.

Con los mismos datos que se utilizaron para calcular el fuera de lugar se creará una animación 3D que detalla la jugada, esta grabación se mostrará en las pantallas gigantes del estadio.

En el 🆕 Living Football:



Analizamos la tecnología semiautomatizada para detectar el fuera de juego que se utilizará en la #FIFAWorldCup 🇶🇦



Y viajamos a 🇸🇸, donde FIFA y @ssfa_com lanzaron el proyecto de educación e higiene menstrual para niñas y mujeres que juegan al fútbol — FIFA.com en español (@fifacom_es) July 1, 2022

La tecnología de fuera de juego semiautomática y la tecnología de balón conectado se probaron con éxito en otros torneos de la FIFA, incluidas la Copa Árabe 2021 y la Copa Mundial de Clubes 2021.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que esta tecnología “es la culminación de tres años de investigación para brindar lo mejor a los equipos, jugadores y fanáticos que viajarán a Qatar 2022”.

Qatar 2022: ¿Qué es el fuera de lugar?

La Federación Mexicana de Futbol explicó que el fuera de lugar ocurre cuando el jugador se encuentra en alguna de estas dos posiciones:



Su cabeza, tronco y pierna se encuentran, total o parcialmente, en la mitad del terreno de juego adversario, sin incluir la línea central.

Su cabeza, tronco o pierna se ubican, parcial o totalmente, más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario.

Los árbitros no toman en cuenta las manos y los brazos a la hora de determinar si un jugador está en posición fuera de juego, detalló la FMF.

