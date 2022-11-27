Cuando los ciclistas franceses Mehdi Balamissa y Gabriel Martin salieron de París en bicicleta hace tres meses, tenían más de 7,000 kilómetros por delante para llegar al Mundial a tiempo.

"Aunque llevamos aquí una semana, apenas nos damos cuenta de lo que hicimos. Tenemos tantos recuerdos en la cabeza. Estamos un poco cansados, nos duelen un poco las piernas, pero estamos muy felices de tener experimentado esto", dijo Balamissa después de llegar en su bicicleta al Estadio 974 de Qatar antes del partido de Francia contra Dinamarca el sábado 26 de noviembre.

Para Martin, la hospitalidad de la gente a lo largo del camino en el Medio Oriente durante el trayecto en bicicleta fue profundamente conmovedora. "Eso, por supuesto, cambiará la forma en que funcionamos en nuestra vida diaria", dijo. Las imágenes filmadas por ambos en el camino mostraban a un hombre esperándolos junto a su automóvil en un tramo de carretera desierto y entregándoles botellas de agua.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ On your bike! Two football-mad French cyclists have pedalled 7,000 miles across Europe and the Middle East over three months to attend the #qatar2022 World Cup. pic.twitter.com/y1Wq1XHkgE — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 27, 2022

Desde el silencio de las largas carreteras del desierto de Arabia Saudita hasta los vítores de los fanáticos que abarrotaban el estadio, Martin dijo que la transición fue brutal pero que habían venido para disfrutar del Mundial Qatar 2022 y ahora estaban disfrutando de este momento extraordinario.

La idea de llegar a Doha en bicicleta para Qatar 2022 surgió en 2021, cuando los dos ciclistas tuvieron esta "idea loca" mientras seguían a los 'Bleus' durante la Final 4 de la Liga de las Naciones en Italia.

"El principal objetivo de este viaje consistía en vivir sobre todo aventuras locas. Pero, forzosamente, hay un mensaje ecológico detrás y estamos orgullosos de poder llevar los valores de la movilidad sostenible a Doha", prosiguió.

Para coronar su viaje a Qatar 2022, ambos pudieron conocer a la selección de fútbol de Francia el día de su llegada. "Todos se bajaron del autobús y vinieron a hacerse una foto con nosotros y saludarnos", dijo Balamissa, tras dejar su bicicleta cerca del estadio y cambiar su casco por una bandera francesa antes del partido. La Federación Francesa de Fútbol ofreció ambas entradas para el partido de Francia durante la Copa del Mundo.