Amigos se mudan para ver partidos de Qatar 2022 en Argentina

La llaman la Casa del Mundial, está en Argentina y todo ha sido gracias a la organización de D10s (diez) amigos que se mudaron juntos para ver todos los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mañana verán el partido de México contra Argentina.

Su plan surgió desde el mes de septiembre pero del año 2021, luego de que uno de ellos tuvo la idea, se lo comentó al resto de los amigos y ninguno lo dudó por lo que de inmediato se pusieron "manos a la obra" para encontrar un lugar en donde "hospedarse".

Desde aquel momento, los D10s (diez) amigos emprendieron la búsqueda de una casa en Argentina y después de varias semanas lograron conseguir una vivienda que les ajustó en su objetivo de ver partidos de Qatar 2022.

Estos amigos alquilaron una casa y se fueron a vivir juntos durante prácticamente el mes que dura el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Con la finalidad de tener una organización dentro de la casa y para poder ver todos los partidos, dividieron las tareas domésticas en "secciones".

Debido a que son D10s (diez), los amigos dividieron las actividades por lo que cada uno de estos amigos tiene un rol específico en los quehaceres domésticos.

Agustín Slupski, uno de los amigos que forma parte del grupo de hombres "treintañeros" que se mudaron juntos para ver partidos de Qatar 2022 en Argentina, le dijo a TN que "La búsqueda fue compleja", esto debido a que los dueños en general no aceptaban a tantos y había restricciones.

Como la mayoría de los amigos trabajan de manera presencial y los menos son los que hace "home office", optaron por rentar una casa en la Capital Federal, ya que necesitaban estar cerca de sus trabajos. Al final, estos amigos lograron conseguir una casa, ubicada en la localidad de Olivos y que además, cuenta con alberca, asador y hasta un jardín.

Su mudanza ocurrió desde el viernes, 18 de noviembre de 2022 y su contrato de renta termina el domingo 18 de diciembre, día en que se jugará la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

⚽️⚽️⚽️La Casa del Mundial: la increíble organización de 10 amigos que se mudaron juntos para ver todos los partidos https://t.co/Z92XqAXG55 — Zeiza Pérez Murillo (@DeZeiZei) November 25, 2022

Casa dividida en secciones para hacer labores domésticas

Con el objetivo de organizar mejor las tareas que hay dentro de la casa, los amigos decidieron dividir las tareas en seis "secciones", la de Entretenimiento, Economía, Selección de Argentina, Alimentación, Bebidas, además de Limpieza y Orden.

El responsable de la sección de "Selección de Argentina", se encarga de la ambientación de la casa durante el partido, es además el responsable de conseguir platos y vasos de la "albiceleste".

Otro de los amigos con bastante trabajo es el del "Entretenimiento" ya que es responsable de la diversión extra futbol. Este amigo tuvo que conseguir mesas de ping pong y otros juegos con la finalidad de pasar los ratos libres mientras no haya partidos del Mundial. El responsable de la sección de Limpieza y Orden es el más trabajador ya que se encarga de la higiene en toda la casa.

Los responsables de la sección de Alimentación, serán los que efectúen los preparativos (comida, bebida y botanas) para el encuentro de la selección "albiceleste" en contra del "Tri", aunque para ello, se tienen que poner de acuerdo con el responsable de la sección de Economía, ya que las finanzas son primordiales para que estos D10s (diez), amigos sigan disfrutando del Mundial de Qatar 2022.