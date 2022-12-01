Qatar 2022: Irán mata a aficionado por celebrar derrota ante EU

La policía de Irán asesinó a tiros a un aficionado por celebrar la derrota de su selección frente a Estados Unidos, que provocó la salida de la escuadra iraní del Mundial de Qatar 2022.

Mehran Samak, de 27 años de edad, tocó el claxon de su carro supuestamente para celebrar que la selección de Irán había perdido el partido frente a Estados Unidos, quedando fuera de la siguiente ronda del mundial.

Por ese acto, las fuerzas de seguridad de Irán le dispararon en la cabeza provocándole la muerte. El hecho ocurrió en Bandar Anzali, una ciudad en la costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán.

1- Awat Qadirpour y Mehran Samak han sido asesinados por la dictadura iraní en las últimas horas. Ambos por manifestarse contra el régimen de los ayatolas, ambos asesinatos serán impunes, como el de #MashaAmini porque el mundo no condena a #Iran

Hilo va: pic.twitter.com/oF2NqnVTeK — Karina Mariani (@KarinaLMariani) December 1, 2022

Iran Human Rights informó que “Samak fue un objetivo deliberado y le dispararon en la cabeza las fuerzas de seguridad tras la derrota de la selección nacional contra Estados Unidos”.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, al menos 448 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad en Irán en el contexto de las protestas nacionales, al menos 69 niños y 29 mujeres; además, unas 14 mil personas están detenidas.

Aficionados de Irán lamentan derrota ante Estados Unidos en Qatar 2022

Los aficionados de Irán quedaron decepcionados tras la derrota de su selección que quedó 1-0 frente a Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022.

Estados Unidos llegó a los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022 con la victoria, después de que Christian Pulisic enviara el balón a casa en un enfrentamiento del Grupo B envuelto por décadas de enemistad entre las dos naciones.

El gol de Pulisic en el minuto 38 fue suficiente para que los estadounidenses avanzaran a expensas de sus rivales geopolíticos en una revancha de su encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1998, que Irán había ganado 2-1 en un momento en que las relaciones bilaterales eran hostiles.