Qatar 2022: ¿cuál es la religión oficial del país árabe?

A solo unos días de que inicie el Mundial Qatar 2022, el país árabe es uno de los principales focos de atención por los miles de aficionados que desean vivir la pasión por el futbol, pero sobre todo por quienes buscan aprender un poco más sobre sus usos y costumbres, entre ellos la religión oficial que ahí profesan.

El Estado de Qatar 2022 es un una península que se extiende hacia el Norte, en el Golfo Pérsico, desde la costa oriental de la Península Arábiga, su capital es Doha. El territorio incluye una serie de los islotes más importantes Halul, Shraouh y Al-Asshat.

Actualmente, la población de Qatar abarca más de 2 millones 770 mil habitantes, de los que aproximadamente 2 millones 350 mil son extranjeros, provenientes principalmente de regiones ubicadas en el sur y sudeste de Asia, como:



India

Bangladesh

Indonesia

Nepal

Pakistán

Filipinas

Sri Lanka

Lo anterior debido a la llegada masiva de mano de obra extranjera al país árabe a principios de los años ochenta. La mayor parte de la población deQatar 2022 se concentra en la capital, así como en Al Khor.

¿Cuál es el idioma más hablado en Qatar 2022?

Pese a que el idioma oficial de Qatar 2022 es el árabe, predomina en gran parte del país anfitrión del Mundial, predomina el dominio del inglés. Aunque también se escuchan el malayam, el urdu, el hindi, el farsi y otras lenguas del sur y el sudeste asiático.

El país árabe utiliza la moneda conocida como Rial catarí, que tiene un tipo de cambio fijo de 3,64 QR por un dólar, es decir, aproximadamente 5 pesos mexicanos equivaldrían a un Rial catarí.

¿Qué religiones profesan en Qatar 2022?

En Qatar 2022, el 77% de la población profesa en su mayoría la religión musulmana, con un:

90% sunníes

10% chiítas

El resto de la población son cristianos con solo un 9%, así como hinduistas, budistas y otras religiones que abarcarían el 14% del total de los habitantes del país árabe.