Qatar 2022: Así será la seguridad en los estadios del mundial

Un Centro de Comando de última generación será el encargado de la seguridad y protección de los ocho estadios donde se llevará a cabo el Mundial de Qatar 2022.

El Centro de Comando utilizará un sistema sofisticado para monitorear cada uno de los recintos con la intención de identificar cualquier problema potencial a tiempo y mantener seguros a los asistentes al Mundial Qatar 2022.

La tecnología de seguridad que se utilizará durante la copa del mundo no se había implementado nunca antes en un torneo similar, indicó el director ejecutivo Niyas Abdulrahiman.

Una de las razones por las que se puede construir un sistema de este tipo se debe a la naturaleza compacta de la Copa del Mundo, con las ocho sedes a una hora en coche una de la otra en Doha y sus alrededores.

|Reuters

¿Cómo será la tecnología de seguridad en el Mundial Qatar 2022?

Aspire Command Center, encargado de la seguridad en los estadios de Qatar 2022, detalló que las cámaras en el suelo captarán el hacinamiento o los problemas de la multitud, mientras que incluso las puertas de los estadios se pueden abrir o cerrar de forma remota.

"El monitoreo se realiza de manera proactiva, en el sentido de que antes de que algo salga mal, podemos detectarlo", dijo Abdulrahiman.

Explicó que al recibir la alarma sobre algún problema en el estadio, los operadores pueden tomar medidas correctivas, lo que significa que en realidad pueden controlar estos sistemas de forma remota y centralizada desde el centro de comando.

La instalación, ubicada junto al Estadio Internacional Khalifa en Doha, tiene alrededor de 80 miembros del personal divididos en tres equipos. Parte de su monitoreo lo realizan

aproximadamente 15 mil cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas en los estadios.

El Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

