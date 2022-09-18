Qatar 2022: ¿Cuáles son sus deportes más populares y raros?

Los deportes en Qatar tiene una historia larga y arraigada, pues a pesar de que la pasión por ciertas disciplinas ha evolucionado con el tiempo, actualmente son tres las que predominan en el país Asíatico.

Actividades deportivas como el fútbol, el golf y el tenis son una parte importante de cultura en Qatar; sin embargo, las carreras de caballos, de camellos y cetrería son los más antiguos que prevalecen.

Cabe señalar que el segundo martes de febrero de cada año, Qatar celebra el Día Nacional del Deporte, desde el 2012. La intención es fomentar la actividad física y un estilo de vida saludable en el país.

Carreras de camellos en Qatar

El clima, geografía y fauna de Qatar, ha permitido que las carreras de camellos se desarrollen en dicho país, si bien estos fueron utilizados en un inicio como medio de transporte, con el tiempo también proporcionaron un medio de entretenimiento.

En un inicio, las carreras con estos animales eran únicamente una tradición en las bodas, fue hasta 1973 que 300 camellos participaron en la primera carrera, luego de que en 1972 fueran declarados uno de los deportes principales en Qatar.

Los torneos nacionales e internacionales tienen lugar los viernes de octubre a febrero en la pista Al Shahaniya Camel Race Track, mientras que el evento principal, conocido como la Carrera Principal de Su Alteza Real el Emir, se lleva a cabo en marzo y abril.

Cabe señalar que hasta antes de 2004, los jinetes eran niños; sin embargo esta práctica se prohibió dando paso a los yóquey robot, con los que controlan al camello a la distancia.

Carreras de caballos en Qatar

Las carreras de caballos tienen gran importancia en Qatar desde 1893, año en el que el jeque Jassim bin Mohammed Al Thani dirigió al ejército nacional, junto con sus caballos, en la batalla contra los otomanos, la cual dio como resultado su victoria y la independencia de Qatar.

Como deporte, tomaron relevancia cuando los locales los preparaban para competir contra otras tribus de la zona; ganar una carrera, desde aquel entonces, es sinónimo de orgullo y honor.

La equitación obtuvo más reconocimiento en 1975, cuando se convirtió en uno de los deportes más populares de Qatar.

Para 1992, el padre emir y jeque Hamad bin Khalifa Al Thani comenzó a criar caballos en el lugar desde se libró la batalla, nombrando al punto como Al Shaqab Equestrian Center, con el fin de salvaguardar las tradiciones de Qatar respecto a este deporte.

Desde entonces, el país se ha posicionado como líder en la cría de caballos y es el Qatar Racing and Equestrian Club el encargado de organizar carreras a nivel internacional.

Cetrería, el deporte de la élite en Qatar

Otro de los deportes más populares es la cetrería para la cual entrenan al ave nacional, los halcones, símbolo del pasado y presente de Qatar.

En un inicio, los halcones eran entrenados para cazar aves migratorias y obtener alimento, pues son las aves más rápidas del mundo.

Este deporte es común entre las élites y se celebra en los meses de invierno. Además, a las aves se les suele adornar con sombreros de lujo.

De igual forma, pueden ser vendidos por grandes sumas de dinero dependiendo de la raza y su desempeño.

