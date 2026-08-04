Qatar confirma borradores de un acuerdo de paz entre EU e Irán: siguen negociando por el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar anunció este martes 4 de agosto de 2026 que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto militar entre Estados Unidos e Irán han entrado en "etapas muy avanzadas", con borradores de un posible acuerdo circulando entre las partes a través de canales indirectos. El anuncio coincide con las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó avances significativos en las mediaciones paralelas encabezadas por la Sultán de Omán para garantizar el libre tránsito de buques petroleros y de carga por el estrecho de Ormuz, punto estratégico afectado por las hostilidades.

A pesar de que el presidente Donald Trump afirmó no tener plazos fijos para las negociaciones, la presión sobre los mercados internacionales ha aumentado tras reportes de la petrolera Saudi Aramco, que estima una pérdida acumulada de 2.600 millones de barrotes de crudo en los suministros globales debido al conflicto. La propuesta de tregua inmediata en el paso marítimo contempla un arreglo temporal de hasta tres meses bajo control supervisado, mientras las delegaciones avanzan en un diálogo de fondo centrado en la desnuclearización de Teherán.

Divisiones políticas en Irán sobre el acuerdo de paz

El proceso de negociación ha desatado un intenso debate interno entre los líderes políticos del Gobierno de Irán. El exfiscal y exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, instó públicamente a aprovechar esta "ventana para la diplomacia", advirtiendo que la prolongación del bloqueo en el golfo arábigo corre el riesgo de aislar a la nación incluso frente a sus aliados del Sur Global. Zarif sugirió utilizar el estrecho de Ormuz como un elemento de presión estratégica en la mesa de negociación, sin mantenerlo cerrado al grado de antagonizar con la comunidad internacional.

El exdiplomático planteó la necesidad de que la administración de Teherán construya una coalición regional con países como Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Qatar, Omán, Indonesia y Malasia, además de restablecer vínculos con la Unión Europea. Zarif enfatizó que la cooperación de su país con Rusia y China debe fundamentarse en el valor intrínseco de la relación bilaterial y no en una postura de debilidad ante las sanciones de Occidente.

El impacto en el mercado energético global y la seguridad marítima

La urgencia por concretar un acuerdo se elevó a primera hora del martes tras registrarse un incidente con un buque de carga que quedó a la deriva tras ser impactado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz. El secretario Marco Rubio recalcó que, si bien el objetivo principal de la Casa Blanca sigue siendo un tratado definitivo sobre la desnuclearización iraní, el restablecimiento seguro de la navegación comercial representa el objetivo inmediato de la administración estadounidense para frenar la escalada de precios en los mercados energéticos mundiales.

Las mesas de mediación en Doha y Mascate continuarán trabajando a puerta cerrada durante las próximas horas para afinar los detalles técnicos de la resolución, en un esfuerzo coordinado por la Organización de las Naciones Unidas y los países del Consejo de Cooperación del Golfo para evitar un colapso en las cadenas de suministro de hidrocarburos.