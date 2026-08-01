Alerta máxima en Medio Oriente: Estados Unidos pide abandonar países tras escalada de la guerra contra Irán

La escalada del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán provocó una alerta entre los estadounidenses que viven en países de la región afectada.

Algunas de las embajadas de la unión americana establecidas en naciones de Medio Oriente advirtieron a sus ciudadanos para refugiarse ante nuevos ataques y, en casos más graves, estar preparados para abandonar la zona.

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar Medio Oriente

Las oficinas del gobierno de Estados Unidos establecidas en Amán, Jerusalén y Bagdad iniciaron con la alerta, señalando en un comunicado oficial una posible escalada de la guerra contra Irán.

"Los estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse marcharse, o estar preparados para hacerlo en caso de escalada", indicaron en primera instancia.

Además, señalaron que podrían existir cierres del espacio aéreo y consecuentes cancelaciones de vuelos en todos los aeropuertos de la región.

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"Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia, y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles perturbaciones en los desplazamientos", agregaron.

Mientras que en Israel se recomendó refugiarse en un refugio antiaéreo cercano, pero en Jordania se pidió que no acudan a las bases militares de Estados Unidos, pues son blancos de los misiles iraníes.

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones", finalizó el comunicado.

Continúan los ataques en Medio Oriente

Luego de la tregua no oficial, regresaron los ataques en Medio Oriente desde el miércoles 29 de julio, cuando un dron atacó un buque de almacenamiento de gas perteneciente a una empresa estadounidense en un puerto de Egipto, aunque todavía no se le atribuye responsable.

Durante la noche de los días siguientes, Irán y Estados Unidos reanudaron sus bombardeos, principalmente contra bases militares, aunque la población civil también se ha visto afectada.

