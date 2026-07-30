Conflicto entre EU e Irán se extiende a Egipto y desata nueva oleada de bombardeos en el golfo Pérsico

La guerra entre Estados Unidos e Irán cumplió esta semana cinco meses y alcanzó este jueves 30 de julio de 2026 una nueva y peligrosa dimensión al extenderse por primera vez a Egipto, donde las autoridades locales confirmaron que un ataque con dron provocó un incendio en dos buques —uno de ellos de propiedad estadounidense— anclados en el puerto comercial de Damietta.

El ataque en territorio egipcio sucede el mismo día de los ataques lanzados por la aviación de Estados Unidos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en el sur de Irán, lo que cumple con la advertencia del presidente Donald Trump de responder con fuerza tras un intento de ataque iraní contra posiciones militares norteamericanas en Medio Oriente.

El impacto en la infraestructura marítima de Egipto —país que se había mantenido al margen del conflicto directo actuando únicamente como canal diplomático— representaría un mensaje estratégico de las milicias respaldadas por Teherán para demostrar su capacidad de golpear más allá de sus fronteras inmediatas. De forma paralela, la violencia se intensificó en el golfo Pérsico con explosiones registradas en las localidades iraníes de Bandar Abbas, Kish y la isla de Qeshm, donde medios estatales denunciaron la muerte de una familia tras el impacto de un misil en una zona residencial de trabajadores.

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Iran attacked a liquefied natural gas storage facility in Damietta, Egypt.



Those Egyptians who have expressed sympathy for the Iranian regime are truly foolish pic.twitter.com/vLP87efEj7 — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) July 29, 2026

Sigue cerrado el estrecho de Ormuz

Como respuesta al reinicio de los ataques aéreos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria de Irán ratificó que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras persistan las que calificaron como "amenazas e interferencias" de Washington. Pese al bloqueo, se reportó el tránsito excepcional de un buque de gas natural licuado procedente de Catar, el cual logró cruzar la vía marítima tras acatar las exigencias y regulaciones impuestas por las autoridades navales iraníes. La parálisis parcial de este paso estratégico continúa presionando al mercado energético global, disparando los precios del petróleo y generando alertas por desabastecimiento en Europa.

A la par de las acciones militares que involucran operativos de Estados Unidos y Arabia Saudita contra milicias en Irak, los mediadores internacionales siguen tratando de conservar la vía diplomática como opción para terminar la guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán informó que sus diplomáticos agotan los esfuerzos para reinstalar una mesa de negociación directa entre las autoridades de Washington y Teherán, insistiendo en que el diálogo es la única ruta posible para evitar un colapso generalizado en la estabilidad de la región.