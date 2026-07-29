Ataque con dron a buque estadounidense en Egipto dispara el precio del petróleo y escala la guerra en Medio Oriente

Un dron impactó este miércoles 29 de julio de 2026 contra el buque de almacenamiento de gas Energos Winter, de propiedad estadounidense, mientras permanecía anclado en el puerto de Damietta, en Egipto, según confirmó la firma británica de seguridad marítima Ambrey.

El ataque desató un incendio que se extendió a un segundo barco y fue sofocado por equipos de emergencia sin registrar víctimas fatales, en un hecho que marca la peligrosa expansión geográfica del conflicto de Medio Oriente hacia las costas del mar Mediterráneo y sobre el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió severas represalias contra Irán.

🇺🇸🇪🇬 An unidentified drone struck a U.S.-owned floating storage and regasification unit (FSRU) and a storage vessel at Egypt’s Damietta Port.



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El ataque en suelo egipcio agrava las hostilidades en la región con la guerra entre Irán y EU, tras cinco meses de operaciones militares iniciadas en febrero. La jornada estuvo marcada por el lanzamiento de misiles iraníes contra bases de Estados Unidos en Jordania, operaciones con drones contra buques en el estrecho de Ormuz y bombardeos conjuntos inéditos entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak. Esta espiral bélica provocó un repunte inmediato en los mercados financieros globales, donde el barril de petróleo Brent se disparó más de un 8 % hasta superar los 90 dólares.

Sigue la escalada después de Irak

La respuesta militar de EU y Arabia Saudita en Irak dejó un saldo de al menos 20 soldados muertos y 32 heridos dentro de las Fuerzas de Movilización Popular, tras bombardear varias instalaciones paramilitares en represalia por ataques previos lanzados con drones hacia territorio saudí. La operación militar conjunta representa la primera vez que Arabia Saudita participa públicamente de forma directa en los bombardeos junto a las tropas estadounidenses, lo que generó duras condenas por parte de la presidencia de Irak al calificar la acción como una violación a su soberanía nacional.

Por su parte, la administración estadounidense justificó las maniobras al señalar que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar un ataque sorpresa iraní dirigido a sus instalaciones militares en la región. Mientras Donald Trump advirtió desde la Casa Blanca que su gobierno golpeará "muy duro" a Teherán, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advirtieron sobre el desgaste logístico de las fuerzas norteamericanas en Medio Oriente, señalando una reducción crítica en sus inventarios de misiles interceptores Patriot y THAAD tras casi medio año de combates ininterrumpidos.