A un año del Mundial: ¿está listo Qatar?

El domingo faltará un año para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. El torneo, disputado por primera vez en un invierno del hemisferio norte, está tomando forma rápidamente.

El partido inaugural del Mundial se llevará a cabo el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt, con capacidad para 60.000 personas.

Sin duda, el inicio del Mundial será un alivio para los organizadores, ya que el fútbol ocupará un lugar central, alejando el protagonismo de los numerosos problemas fuera de la cancha, como los derechos laborales de los trabajadores migrantes, que han rodeado el evento.

Dado que Qatar es el país más pequeño en tamaño (11.600 km2) en albergar el Mundial y, como todos los estadios están situados en la capital Doha y sus alrededores, los aficionados podrán asistir a varios partidos el mismo día.

📨 You are invited to 'Join the Beat' & celebrate the milestone of one year to go to the #WorldCup!



📺 21 November, 20:30 Qatar time (18:30 CET)



👋 We'll see you there!



⏰ Details 👉 https://t.co/J1njZrfrSn pic.twitter.com/J7E8KB30nB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 18, 2021

Los hinchas de todo el mundo podrán sintonizar en sus televisiones cuatro partidos consecutivos en un día, algo sin precedentes.

En este caso no se repetirá la prisa de última hora por terminar los estadios y la infraestructura, como fue el caso del torneo de 2014 en Brasil.

Según el comité organizador, cinco de los ocho estadios construidos especialmente para el Mundial están terminados ya.

Dos más -el estadio Ras Abu Aboud y Al Bayt- se inaugurarán durante la Copa Árabe, un ensayo general para el Mundial que comienza el 30 de noviembre y termina un año antes de la final de la Copa del Mundo, el 18 de diciembre.

El último recinto que estará terminado es el Estadio Lusail, la sede de la final del Mundial de Qatar.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

Para todos los amantes del fútbol, esto será como una juguetería para un niño. Habrá ocho estadios de última generación, algunos de los estadios más hermosos del mundo a 50 kilómetros entre sí.

Moverse por Doha, según los organizadores, tampoco será un problema.

Prensa Fatma Al-Nuaimi, portavoz del comité organizador:

En lo que respecta a nuestros avances, hemos completado el 98% de las obras de infraestructura.

La organización del Mundial de Qatar

Solo en abril del año pasado, los organizadores negaron enérgicamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que se pagaron sobornos para asegurar los votos cuando se otorgaron los derechos de organización en 2010.

La viabilidad de jugar un torneo en el abrasador calor del verano de Oriente Medio hizo que el evento se trasladara de su calendario tradicional y se jugara más tarde en el año, mientras que el sistema laboral de Qatar ha sido fuertemente criticado.

El gobierno de Qatar dijo esta semana que su sistema laboral todavía es un trabajo en progreso, pero negó las acusaciones de que miles de trabajadores migrantes están siendo explotados.

El informe de 48 páginas de Amnistía, Reality Check 2021, dijo que prácticas como retener los salarios y cobrar a los trabajadores por cambiarse de trabajo todavía estaban muy extendidas. La Oficina de Comunicaciones del Gobierno de Qatar rechazó las acusaciones.

Desde entonces, jugadores de Alemania y Países Bajos han usado camisetas antes de los choques por las eliminatorias expresando su preocupación por los derechos humanos en Qatar y podría haber más protestas en el período previo al torneo.