¿Qué acordaron EU e Irán para alcanzar la paz y qué podría romper el alto al fuego?

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán, con Pakistán como mediador de paz entre ambos, alcanzaron un documento de entendimiento previo para decretar el alto inmediato y permanente de todas las operaciones militares en Oriente Medio, incluyendo la guerra y los ataques de Israel en Líbano.

El pacto, cuyo texto definitivo se firmará de manera formal en Suiza este viernes 19 de junio de 2026, busca estabilizar la economía y los mercados internacionales levantando el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y la reapertura al comercio del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el anuncio deja los temas más delicados y que siguen causando desacuerdos entre ambos países para una fase posterior de negociación de 60 días, abriendo un escenario de fragilidad donde las tensiones respecto a las bombas nucleares y la postura de los aliados de la región podrían colapsar la tregua en menos tiempo del que tomó firmar la paz.

Se cumplen 100 días de tensión en Medio Oriente...



Tras nuevos enfrentamientos entre Israel e Irán, ambos países han reanudado ataques que elevan el riesgo de una escalada regional.



Mientras Teherán cierra parte de su espacio aéreo, la diplomacia sigue perdiendo terreno… pic.twitter.com/GUzjxyHURO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

¿Qué dice el acuerdo de paz?

El documento pone como prioridad normalizar a la brevedad el flujo comercial y que reduzca la presencia armada, estos son los siguientes compromisos:

Tránsito marítimo libre de aranceles: Washington aseguró que el Estrecho de Ormuz operará libre de tarifas de paso de manera permanente. El flujo comercial será coordinado por Irán en cooperación con el Sultanato de Omán .

Washington aseguró que el operará libre de tarifas de paso de manera permanente. El flujo comercial será coordinado por Irán en cooperación con el . Congelación del programa nuclear iraní: Teherán se compromete a no desarrollar ni adquirir armamento nuclear, manteniendo sus niveles actuales de enriquecimiento de uranio y frenando la expansión de sus plantas de desarrollo científico mientras duren las conversaciones complementarias.

Teherán se compromete a no desarrollar ni adquirir armamento nuclear, manteniendo sus niveles actuales de enriquecimiento de uranio y frenando la expansión de sus plantas de desarrollo científico mientras duren las conversaciones complementarias. Alivio financiero y reconstrucción: El gobierno estadounidense acordó no emitir nuevas sanciones económicas durante el periodo de transición, otorgar exenciones a la comercialización de petróleo iraní y coordinar, junto a socios regionales, un plan de reconstrucción económica para Irán en un plazo de dos meses. Asimismo, se prevé la liberación gradual de 25,000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el exterior.

¿Qué podría romper la tregua?

A pesar del optimismo manifestado por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca y por los líderes del G7 en Europa, existen tres frentes críticos que amenazan con descarrilar el proceso antes de la firma definitiva: