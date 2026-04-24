¿Por qué a Pakistán le interesa ser mediador en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos?

La llegada de la delegación estadounidense para una segunda ronda de negociaciones de paz, encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, junto a la presencia del canciller iraní Abbas Araghchi, consolida a Pakistán como el mediador central en la crisis del Medio Oriente. Esta posición responde a una arquitectura diplomática diseñada por el Mariscal de Campo Asim Munir y el Primer Ministro Shehbaz Sharif para evitar una catástrofe regional que impactaría directamente en la seguridad nacional paquistaní.

The White House said that special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner would travel to Islamabad for Pakistan-mediated talks with Iran, with Vice President JD Vance on standby to join if the discussions proved successful https://t.co/cd9lIhjAJs pic.twitter.com/P1qRr9uLNQ — Reuters (@Reuters) April 24, 2026

¿Por qué Pakistán?

El interés de Pakistán en mediar entre E.U., Irán e Israel no es altruista, tiene intenciones preventivas:

Riesgo de Inestabilidad Interna: Con una minoría chiíta del 15 al 20% (aproximadamente 40-50 millones de personas), un ataque total de EE. UU. a las "estructuras de la civilización" iraní, como amenazó Trump, detonaría un conflicto sectario incontrolable dentro de Pakistán.

Con una minoría chiíta del (aproximadamente 40-50 millones de personas), un ataque total de EE. UU. a las "estructuras de la civilización" iraní, como amenazó Trump, detonaría un conflicto sectario incontrolable dentro de Pakistán. Seguridad Fronteriza: Pakistán comparte 1,000 kilómetros de frontera con Irán. Una guerra abierta desplazaría a millones de refugiados hacia un territorio que ya lidia con un conflicto activo contra el Talibán afgano en su frontera norte.

Pakistán comparte con Irán. Una guerra abierta desplazaría a millones de refugiados hacia un territorio que ya lidia con un conflicto activo contra el Talibán afgano en su frontera norte. Vulnerabilidad Energética y Económica: El bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz y el alza del crudo a más de 100 dólares estrangulan la balanza de pagos de Islamabad. La reapertura del estrecho es una necesidad de supervivencia económica inmediata.

El jefe del ejército pakistaní tiene una conexión directa con Trump

La capacidad de mediación de Pakistán descansa en la relación personal entre el Mariscal Asim Munir y Donald Trump.

Munir ganó credibilidad ante Trump tras capturar al responsable del atentado de Abbey Gate y por el papel de E.U. frenando la crisis India-Pakistán en 2025.

Trump reconoce que los paquistaníes "conocen a Irán mejor que nadie". Munir opera como el único canal capaz de secuenciar y dar formato a las propuestas (como los 15 puntos de E.U. y los 10 de Irán) para que sean digeribles para ambas partes.

¿Qué pasa en el mundo?



🇵🇰 Pakistán blindada por cumbre histórica EU-Irán.



🇱🇧 Líbano: Ataques dejan más de 300 muertos; tregua en duda.



🇪🇸 Polémica en la Casa Real por libro sobre Felipe VI.



El análisis completo en #AgendaMundial de #AztecaNoticias con @rodrigolema96 🌎✨ pic.twitter.com/a1Q0Wn6zDD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Son cuatro potencias regionales

Pakistán no actúa solo; ha articulado un bloque con Arabia Saudita, Turquía y Egipto.

Este bloque permite a Islamabad cumplir con su pacto de defensa mutua con Riad sin entrar en confrontación directa con Irán.

Al ser la única potencia nuclear musulmana, Pakistán aporta el peso militar y disuasorio que otros mediadores tradicionales como Qatar u Omán no poseen.

El Estado Actual de las Negociaciones

A pesar del optimismo por la tregua de dos semanas, el panorama en Islamabad es poco prometedor:

Mientras Kushner y Witkoff llegan a negociar, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, advierte que el bloqueo naval "está creciendo y se vuelve global", utilizando la asfixia económica como palanca de negociación.

Los medios estatales iraníes afirman que "no hay negociaciones planeadas con E.U.", una postura táctica para no mostrar debilidad ante su audiencia interna mientras Araghchi mantiene reuniones bilaterales con el mando paquistaní.

La exclusión o inclusión de Hezbolá en el acuerdo sigue siendo el punto de ruptura. Mientras Sharif afirma que el cese al fuego es "en todas partes", Israel y Hezbolá mantienen ataques activos bajo acusaciones mutuas de violación de tregua.

Pakistán ha pasado de ser un facilitador silencioso (como en el acercamiento EE. UU.-China de 1971) a ser un protagonista reconocido por ambas partes. Su éxito no depende de la paz definitiva, sino de su capacidad para mantener el Estrecho de Hormuz abierto y evitar que el conflicto cruce su frontera.