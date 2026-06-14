Donald Trump asegura que hay acuerdo con Irán y anuncia reapertura del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo con Irán para poner fin al conflicto ya está completo. Según lo difundido a través de su red social el entendimiento contempla la apertura sin peajes del Estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes.

Sumado a esto, se señala que el pacto incluiría un alivio de sanciones condicionado al cumplimiento de los términos acordados entre ambas partes.

#ÚLTIMAHORA 🚨Donald Trump (@POTUS) ordenó el levantamiento del bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz tras lograr un acuerdo de paz con #Irán. pic.twitter.com/K6oCze2AGy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 14, 2026

Pakistán también confirma acuerdo entre Irán y EU

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz con el objetivo de poner fin al conflicto que mantenían ambas naciones.

A través de un breve mensaje, Sharif señaló que el entendimiento fue resultado de intensas conversaciones entre las partes involucradas y destacó que ambas aceptaron detener las acciones militares.

Según lo expresado por el mandatario pakistaní, el acuerdo contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el territorio de Líbano, uno de los escenarios que también se había visto involucrado en la escalada de tensiones.

El anuncio representa un giro significativo en la situación que mantenía en alerta a la comunidad internacional, luego de varios días marcados por enfrentamientos y preocupación por una posible expansión del conflicto en la región.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz suele aparecer en los titulares cada vez que hay tensión en Medio Oriente porque es una especie de "puerta de salida" para gran parte del petróleo que se produce en la región y para entender se importancia es importante saber que se trata de uno de los puntos marítimos más estratégicos del planeta porque conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Por esta estrecha vía navega una parte importante del petróleo y gas que exportan países como Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos.