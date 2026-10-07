¿Tu celular está en la lista negra? Celulares que deben registrar su línea antes del 15 de octubre 2026; fechas clave y requisitos

Que no suspendan tu línea telefónica. El calendario para el registro de celulares marca una nueva fecha límite para ciertos usuarios en México, por ello, si no quieres perder tus mensajes, llamadas y conexión a internet, es importante registrar tu celular, pero ¿a qué números les toca vincularse?

El objetivo del registro de celulares es eliminar el uso anónimo de los teléfonos móviles para combatir delitos como la extorsión y el fraude.

Celulares que deben registrarse antes del 15 de octubre 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió que los números con terminación "4" son aquellos que deben vincular su línea antes del 15 de octubre 2026 .

Por otro lado, los celulares de prepago, mientas que los números telefónicos que cuentan con un plan son dados de alta de forma automática por la misma compañía del teléfono.

Hay números que te conectan y son parte de ti. 🔢🙂 Y tu línea forma parte de tu identidad, dale tu nombre. Si tu último dígito es 4️⃣, tu fecha límite es el 15 de octubre. No esperes al final y mantén activa la línea que te identifica. ✅ Ubica la plataforma de tu compañía en: https://t.co/5fdrUWqeql #YoRegistro — CRTGobMX (@CRTGobMX) October 3, 2026

¿Hay prórroga para el registro de celulares en octubre?

La respuesta es sí. Después de la fecha límite, los usuarios tendrán un plazo de 72 horas para poder vincular su línea antes de perder las llamadas, mensajes e internet.

Requisitos para vincular tu línea telefónica en octubre 2026

Para completar el registro de las líneas telefónicas en México, lo único que necesitas para realizar el trámite son los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE).

Credencial para votar (INE). CURP: Clave Única de Registro de Población.

Clave Única de Registro de Población. Prueba de vida (selfie): Obligatoria únicamente si realizas el trámite de forma remota/digital para validar tu identidad con la identificación.

¿Cómo registrar tu celular con terminación "4"?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

¿Has tenido algún inconveniente al vincular tu línea? 🤔 No te preocupes, nosotros te orientamos paso a paso. Escríbenos a: dudasvinculacion@crt.gob.mx 📧 #YoRegistro https://t.co/qldspxG3gp — CRTGobMX (@CRTGobMX) October 5, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

