¿Podría ir a prisión? Las consecuencias que enfrentaría Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, abrió un interrogante sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Jesús Owono, portero del FC Andorra, luego del fuerte choque que protagonizaron durante un partido de la Segunda División española.

Y es que, el jugador de 30 años sufrió una parada cardiorrespiratoria después del impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, falleció horas después.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Jesús Owono?

Una de las posibilidades que contempla la legislación española es el delito de homicidio por imprudencia, aunque para determinar si esta figura puede aplicarse al caso será necesario demostrar que la conducta del guardameta superó los riesgos habituales de una jugada de fútbol y que existe una relación jurídica entre su actuación y el fallecimiento.

El artículo 142 del Código Penal de España establece que quien cause la muerte de otra persona por imprudencia grave puede recibir una pena de uno a cuatro años de prisión.

En cambio, cuando se trata de una imprudencia menos grave, la legislación contempla una multa de tres a 18 meses.

Sin embargo, esto no significa que Owono vaya a prisión automáticamente. La valoración dependerá de las circunstancias del choque, las pruebas disponibles y lo que indiquen las autoridades correspondientes.

El futbol español está de luto Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, murió tras recibir un fuerte choque del portero rival durante un partido, una jugada que terminó con la expulsión del arquero. Descanse en paz. Juan Antonio Hernández (@eltoreroazteca) tiene la información en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

¿Por qué investigan al portero del Andorra?

La Policía Nacional abrió diligencias para reconstruir lo sucedido durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, según información de El País. De acuerdo con el acta arbitral, Owono fue expulsado después de impactar contra De Miguel con la pierna en alto y emplear fuerza excesiva cuando ambos disputaban el balón.

No obstante, recibir una tarjeta roja no significa que exista responsabilidad penal por la muerte del futbolista. Se trata de dos procedimientos distintos: uno corresponde al ámbito deportivo y otro al judicial.

La Fiscalía también deberá revisar el atestado policial y los informes médicos para determinar si existen elementos que permitan atribuir alguna responsabilidad que vaya más allá de una infracción deportiva.

¿Jesús Owono podría ser exonerado de responsabilidad penal?

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería muy difícil que se abriera un proceso penal contra el guardameta, debido a que el impacto ocurrió durante una jugada del partido.

Por ahora, la investigación continúa y no existe una condena ni una determinación judicial que establezca la responsabilidad penal de Jesús Owono. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del choque y determinar si lo ocurrido constituye únicamente una infracción deportiva o si existen elementos para proceder por la vía penal.

