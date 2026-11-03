VIDEO: Así fue el brutal choque en cancha que causó la muerte de Jesús de Miguel del CD Tenerife; ¿de qué murió el delantero?

El equipo de segunda división de España, CD Tenerife, confirmó el lamentable fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel Alameda, conocido como "Demi", a los 30 años de edad.

El futbolista murió este martes 3 de noviembre tras permanecer en terapia intensiva a causa de un impacto sufrido durante el partido contra el Andorra el pasado 2 de noviembre.

Así sucedió el accidente que terminó con la vida del futbolista profesional.

Así fue el choque en la cancha entre Jesús de Miguel y el portero Owono

El accidente fue en pleno partido de la Segunda División de España. Jesús de Miguel corrió hacia media cancha buscando una oportunidad de gol cuando el portero de Andorra, Jesús Owono, salió a cortar la jugada e impactó fuertemente su rodilla directamente contra el pecho del delantero.

El guardameta fue expulsado y el partido quedó suspendido por la emergencia que provocó el impacto.

¿De qué murió el futbolista Jesús de Miguel?

Luego del golpe en el tórax, el jugador de 30 años cayó inconsciente en el césped y sufrió un paro cardíaco en el mismo campo de juego.

Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital y en un principio se le reportó estable dentro de su gravedad, ingresó a terapia intensiva.

El CD Tenerife informó que su estado neurológico empeoró hasta confirmarse su fallecimiento a las 8:00 horas de este martes 3 de noviembre de 2026.

🚨 Muere jugador español en pleno partido tras recibir un duro golpe



El CD Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, tras sufrir una dura entrada del arquero del FC Andorra



📹 @MundoEConflicto pic.twitter.com/tuhCYOYJRx — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 3, 2026

¿Quién era Jesús de Miguel Alameda?

Nacido el 21 de septiembre de 1996 en Madrid, España, Jesús de Miguel era el delantero centro del CD Tenerife. Se formó en las fuerzas básicas del Leganés y desarrolló su carrera en el futbol de ascenso, pasando por equipos como Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca.

Así se despidió el CD Tenerife de Jesús de Miguel

A través de un comunicado oficial, el club expresó su dolor: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”.

La institución pidió máximo respeto a la privacidad de la familia del jugador en estos momentos.

¿Jesús de Miguel tenía hijos?

La familia nucelar del jugador que portaba el número 9 consistía en su pareja, María, y su pequeña hija de a penas un año de edad, Carla.

Ambas se encontraban en las gradas cuando sucedió la tragedia.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Jugadores y figuras del futbol lamentan la muerte de Jesús de Miguel

El trágico deceso generó mensajes de apoyo a nivel mundial. Figuras del futbol como Gerard Piqué, Vinícius Jr., Pedri, Fede Valverde, Lamine Yamal, entre otro, expresaron públicamente su pésame a los familiares, amigos y a toda la afición del Tenerife.

Algunos clubes también se sumaron a las condolencias, entre ellos el Cruz Azul, Manchester United, PSG, Manchester City, Bayern Múnich, entre otros.