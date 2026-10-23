¿Cuándo se piden dulces? Esta es la fecha en la que se pide “calaverita”

Con la llegada del Día de Muertos y Halloween, las calles pronto comenzarán a llenarse de niños disfrazados que recorrerán las casas y negocios en busca de dulces. Si quieres participar en esta tradición y tener todo listo para recibirlos o quieres salir con tus pequeños, te contamos cuándo se pide "calaverita".

La tradición de pedir "calaverita" es una de las costumbres populares relacionadas con las celebraciones de Día de Muertos. Durante estas fechas, niñas y niños se preparan con disfraces para pedir dulces.

¿Cuándo se pide "calaverita" en México?

En México, el 1 de noviembre es una de las fechas en las que los niños salen a pedir "calaverita", una tradición relacionada con las celebraciones de Día de Muertos.

Durante este día, niñas y niños suelen recorrer las calles disfrazados para pedir dulces en casas y establecimientos.

Las actividades pueden variar según las costumbres de cada localidad, por lo que se recomienda consultar horarios y recorridos que lleguen a organizar la comunidad para saber de qué manera puedes participar.

¿De dónde nace la tradición de pedir dulces el Día de Muertos?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, antiguamente esta práctica podía incluir rezos antes de que las personas compartieran fruta o pan de muerto como parte de las ofrendas.

Con el paso de los años, la tradición adoptó diferentes formas en las comunidades mexicanas. Ahora los niños salen disfrazados a pedir dulces; actualmente pueden dar dulces o hasta dinero.

¿Cuándo inicia el megapuente de Día de Muertos 2026?

El megapuente escolar comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial escolar 2026-2027 de la SEP. Durante ese periodo, los estudiantes de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin acudir a los salones.

Estas son las fechas que deben considerar para un descanso largo de los pequeños:



Viernes 30 de octubre: No habrá clases para los alumnos por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre: descanso habitual.

Domingo 1 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 2 de noviembre: Suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Después de descansar 4 días seguidos, las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre. El periodo aplica solamente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP. Este año el Día de muertos caé 2 de noviembre.