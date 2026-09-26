Papa León XIV advierte deshumanización y corrupción de la cultura provocada por la IA

Durante su visita a la sede de la UNESCO, en el marco de su viaje apostólico por Francia, el Papa León XIV dedicó gran parte de su discurso a hablar de los cambios que la IA está provocando en la sociedad.

Frente a representantes de diferentes naciones, el pontífice señaló que el crecimiento de las herramientas digitales no necesariamente representa un avance en todos los ámbitos de la vida, manifestando su preocupación por una posible pérdida de valores y por el riesgo de que la dignidad de las personas sea desplazada por criterios relacionados con la productividad.

¿Qué dijo el Papa León XIV de la IA?

El Papa León XIV dijo que: "a lo largo de los siglos, muchas tareas que antes realizaban los seres humanos han sido confiadas a las máquinas, cuyas capacidades y aplicaciones no han dejado de ampliarse”.

El líder de la Iglesia católica advirtió que este proceso podría contribuir a una “deshumanización” y a una “corrupción de la cultura” si el desarrollo tecnológico no está acompañado por criterios éticos.

León XIV afirma ante la UNESCO que la IA no puede responder al sentido de la existencia humana https://t.co/RayqGcENWR pic.twitter.com/wI0sbqAQS4 — Europa Press TV (@europapress_tv) September 25, 2026

“Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un paraíso de máquinas que invada y condicione nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético y en la capacidad de reconocer el bien moral”, señaló.

Papa León XIV cuestionó el avance la comunicación digital

Otro de los aspectos abordados por el Papa León XIV fue la manera en que las nuevas tecnologías han transformado la comunicación mundial, pues aunque permiten establecer contacto, también pueden favorecer situaciones de aislamiento.

“De manera especial hoy, contamos con medios capaces de conectar a las personas y a los continentes de manera instantánea. Sin embargo, al mismo tiempo, somos testigos de nuevas formas de aislamiento, de pobreza material y espiritual y de abandono”, expresó.

El pontífice también cuestionó que la veracidad de los contenidos, pues a su juicio, la abundancia de información puede fomentar la falta de sabiduría y facilitar la propagación de contenidos falsos.

