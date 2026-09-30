⁠¿Qué edad tenía Jorge Kahwagi y qué estudió? Los momentos clave en la vida del exdiputado

El día de hoy se dio a conocer sobre a muerte de Jorge Kahwagi; el senador Manuel Velasco Coello confirmó el sensible fallecimiento del exdiputado federal, empresario y exboxeador. Esta era su edad y así fueron los momentos clave de su carrera política.

¿Qué edad tenía Jorge Kahwagi?

Nacido en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968, Jorge Kahwagi construyó una figura pública sumamente polifacética que transitó de manera simultánea entre el mundo empresarial, el deporte profesional del boxeo y la política nacional de México.

#ÚLTIMAHORA | @VelascoM_ confirma y lamenta el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari.



El senador Manuel Velasco Coello expresó su profundo pesar por la muerte del exdiputado federal, empresario y exboxeador, con quien compartió escaño en San Lázaro durante la LIX Legislatura.… pic.twitter.com/ze93BTmJIz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), contaba con estudios de nivel licenciatura, pero enfocó su preparación profesional en las áreas de administración y contaduría.

Esta base académica le permitió incursionar en diversos sectores productivos y empresariales mucho antes de consolidar su presencia definitiva en el servicio público, en los medios de comunicación y en las cámaras legislativas del país.

En su haber político destaca que siempre estuvo bajo el escrutinio público, combinando sus facetas como deportista de alto rendimiento (boxeo) y empresario con los compromisos institucionales de la vida parlamentaria.

El paso por el poder legislativo y las fuerzas políticas en México

Su incursión formal dentro de la política federal mexicana se desarrolló de la mano de distintas fuerzas partidistas a lo largo de los años, marcando etapas muy representativas en el Congreso de la Unión.

Inicialmente, asumió un rol dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político con el cual fungió como diputado federal y coordinador de su respectiva bancada parlamentaria en San Lázaro, impulsando la agenda del partido en aquellos periodos legislativos.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Años más tarde, su carrera partidista continuó su curso al integrarse a las filas de Nueva Alianza (Panal), fuerza política donde escaló responsabilidades directivas de gran relevancia hasta asumir la dirigencia nacional como presidente y secretario general de dicho partido.

¿Cuál era el estado de salud de Jorge Kahwagi?

Los problemas de salud del exboxeador se hicieron públicos en 2019, cuando informó que sufrió una úlcera gástrica acompañada de una infección bacteriana.

A partir de este acontecimiento médico, sus apariciones ante la opinión pública disminuyeron considerablemente durante los años siguientes, registrando una de sus últimas interacciones en plataformas digitales con motivo del fallecimiento de su padre en marzo pasado.

