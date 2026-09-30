De Líbano a México: así llegó la familia de Jorge Kahwagi en un barco desde Medio Oriente

Jorge Kahwagi Macari murió el 30 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad. De ascendencia libanesa, su familia llegó a México poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo convulsionado por el conflicto y con una ola masiva de migrantes acogidos por otros países.

El legado de la familia Kahwagi en los medios y la política

El también político y boxeador era hijo de Jorge Kahwagi Gastine, quien fue un reconocido empresario y dueño de un periódico: La Crónica de Hoy, y falleció apenas el 24 de marzo de 2026.

El origen de la familia Kahwagi: de Medio Oriente a México

La familia Kahwagi emprendió un viaje en un barco carguero desde Medio Oriente en diciembre de 1946. El patriarca Pedro Kahwagi se desempeñaba como sacerdote católico en México desde un año antes, donde servía a la comunidad maronita. Él le pidió a su esposa vender todas las pertenencias que tenían en el Líbano y envió cinco boletos de barco, para ella y para sus dos hijos y dos hijas. Jorge Kahwagi Gastine tenía entonces 6 años.

Así llegó la familia Kahwagi en barco a América

Tras un mes de viaje, donde las olas entraban a los camarotes, la familia arribó a Nueva York, pero debió esperar más de un día, debido a que las aguas estaban completamente congeladas.

Pedro Kahwagi estaba en la Gran Manzana. Había emprendido un viaje en auto para recibir a su familia y para resolver algunos asuntos pendientes. Tras su llegada, llevó a su familia a escuchar misa en la Catedral de San Patricio, donde él mismo le dio la comunión a su esposa y a sus cuatro hijos les colocó la copa de vino de consagrar en la cabeza.

Tras instalarse por unos días en casa de unos primos en Ohio, la familia tomó un tren a Laredo, Texas, e ingresó a Tamaulipas el 2 de marzo de 1947. Posteriormente, llegaron a un departamento en la colonia Roma, en el céntrico barrio de la Ciudad de México.

