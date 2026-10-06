Pactos y mensajes de odio: esto encontraron en la casa de “Los Cuates” tras ataque en secundaria de Coahuila

La casa donde vivían Carlos “N” y David “N”, los hermanos de 18 años señalados como responsables del ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, permanece vacía, pero en su interior quedaron señales de lo que se pudo haber prevenido.

En una de las habitaciones, que se presume sería de “Los Cuates”, fueron encontradas frases escritas aparentemente por los propios hermanos, entre ellas mensajes de odio.

Además vecinos señalan la conducta antisocial que solía caracterizar a los jóvenes; señales que aunque no revelaban el crimen que estaban a punto de cometer, sí encendían las alertas.

¿Qué había en la habitación de Los Cuates?

De acuerdo con imágenes difundidas por TV Azteca Laguna, la familia permitió el ingreso de cámaras al domicilio donde vivían Carlos y David “N”, hoy vinculados a proceso por homicidio.

En una de las habitaciones se observan las frases escritas en las paredes, mientras que el resto del espacio muestra el entorno en el que los hermanos pasaban gran parte del tiempo.

En las 4 paredes se podían leer frases como: ”Odio al mundo”, “la vida no tiene valor cuando no eres nadie”, "no me arrepiento de nada”.

Lo que se halló en la casa de los hermanos acusados del ataque en secundaria de Torreón.|Redes sociales

Uno de los hermanos habría sido anexado: esto se sabe de los atacantes de la Secundaria 13

Familiares y vecinos también hablaron sobre la manera en que los hermanos se relacionaban con su entorno. Su abuelo señaló que Carlos y David eran jóvenes que prácticamente no salían de casa.

“Eran serios, no salían a la calle… ellos casi no salían”, relató el abuelo para Azteca Noticias. Lo que coincide con los vecinos de la zona, quienes los identificaron como jóvenes callados y que casi no se relacionaban con nadie.

Una vecina relató que uno de los hermanos habría sido llevado anteriormente a un anexo luego de intentar agredir a su mellizo, pero se desconoce la manera en la que el joven salió.

“Los Cuates” podrían recibir hasta 60 años de prisión

Carlos y David “N” fueron vinculados a proceso el pasado 4 de octubre, por los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el Ejido de la Unión.

El juez determinó como medida cautelar prisión preventiva y los vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, tras la muerte de Nedi Edith, subdirectora del plantel.

Además, enfrentan los cargos de tentativa de homicidio calificado en agravio de los maestros Ricardo y Gerardo, así como de dos menores de edad que resultaron lesionados, cuando los “Los Cuates” ingresaron al plantel con machete en mano.