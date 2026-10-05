¿Cuántos años de cárcel podrían recibir “Los Cuates” tras el ataque a secundaria de Coahuila?

Los hermanos mellizos Carlos y David “N” fueron vinculados a proceso, después de que el pasado 01 de octubre ingresaron armados a una secundaria de Torreón, Coahuila.

“Los Cuates”, como eran conocidos en la zona, aprovecharon el cambio de clase para irrumpir en el plantel con un machete en mano, dejando como saldo una muerte y 4 heridos, entre ellos un alumno y un docente.

¿De qué se les acusa a los hermanos en Torreón, Coahuila?

Carlos y David fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en agravio de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, quien habría sido atacada con un arma blanca por parte de los mellizos.

También se les acusa de tentativa de homicidio en perjuicio de las cuatro personas que resultaron lesionadas durante el ataque, entre ellos un menor que se le tuvo que amputar un brazo por las heridas sufridas.

En ambos casos se contemplan las calificativas de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, de acuerdo con la imputación presentada ante el juez.

Años que podrían pasar en prisión en Torreón, Coahuila

Para el homicidio calificado, la pena considerada parte de un rango de 25 a 40 años de prisión, según lo que establece el Código Penal de Coahuila.

En el caso de tentativa de homicidio, la sanción se calcula a partir de la pena correspondiente, y solo se toma una cuarta parte del delito.

Si tenemos en cuenta que la pena va de 25 a 40 años, la tentativa podría equivaler a 8 años y 4 meses a 26 años y 8 meses.

Si un juez los encuentra responsables, Carlos y David podrían alcanzar una pena de hasta 60 años al ser juzgados como mayores de edad, pues ambos hermanos ya tienen 18 años.

¿Qué pasó en Torreón, Coahuila?

Alrededor de las 8:00 de la mañana del jueves 1 de octubre, los hermanos entraron a la Secundaria número 13, aprovechando el cambio de clase.

De un momento a otro, hicieron detonar una especie de bomba y amenazaron a los alumnos que se encontraban cerca. Aunque varios de los estudiantes se refugiaron en las aulas, la subdirectora intentó calmar la situación, pero terminó herida de gravedad.

Por su parte, un docente y un alumno también resultaron lastimados, mientras que vecinos sacaron a golpes a “Los Cuates”, quienes fueron detenidos en el ejido La Unión.

En medio de las investigaciones, se ha dado a conocer que los hermanos solían idolatrar a perpetradores de masacres escolares de otros países, además de pasar mucho tiempo en internet.

Carlos y David permanecerán en prisión preventiva mientras finaliza la investigación y el proceso penal. Será hasta la resolución de sentencia, cuando se determine la pena para cada uno de los hermanos.