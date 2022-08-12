¿Qué es el sandinismo de Nicaragua y su relación con Daniel Ortega?

Se le conoce como revolución Popular Sandinista al periodo que va de julio de 1979 a febrero de 1990 en Nicaragua, pero ¿qué es el sandinismo, por qué surgió y cómo se relaciona con Daniel Ortega?

El sandinismo es un movimiento político de Nicaragua basado en las ideas de Augusto Cesar Sandino, quien encabezó un movimiento guerrillero contra el gobierno de la época bajo el mandato de la familia Somoza y la intervención estadounidense.

Después, Carlos Fonseca Amador fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961, bajo los ideales de Sandino.

El sandinismo proponía, entre otras acciones, iniciar una revolución agraria, una legislación en materia de seguridad, eliminar la Guardia Nacional y el avance de un ejército patriótico popular, una política exterior independiente y la unidad centroamericana.

Otro de los objetivos del sandinismo era derrocar la dictadura de Somoza, pues la familia lleva 44 años en el poder de Nicaragua, siendo Anastasio el tercer gobernante de la dinastía Somoza, y en todos esos años recibieron el apoyo de Estados Unidos.

Obreros, campesinos e intelectuales formaron parte de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional para luchar contra el gobierno de Anastasio Somoza, el movimiento sandinista poco a poco fue creciendo y recibieron el apoyo de Cuba.

El asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa y opositor de Samoza, fue un hecho clave que aumentó la resistencia contra la dictadura de Anastasio.

Tras años de lucha, en 1979, el sandinismo logró derrocar a Anastasio Somoza, quien huyó con destino a Miami y después a Paraguay donde fue asesinado en 1980 ; sin embargo, la revolución sandinista tuvo un costo muy elevado en vidas humanas.

Además, Nicaragua se vio envuelta en una guerra civil contra los rebeldes apoyados por Estados Unidos, los llamados "contras".

La relación de Daniel Ortega con el sandinismo

Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, que lleva 22 años al frente del país, formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y compartía los ideales del sandinismo.

Tras la victoria del sandinismo en la revolución de Nicaragua, el país quedó devastado por lo que Daniel Ortega fue nombrado coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Después, en 1984 se realizaron las primeras elecciones en Nicaragua, las cuales ganó Daniel Ortega y gobernó el país hasta 1990, cuando fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios.

Con ello, se finalizó la revolución sandinista y también se cerró el ciclo de revoluciones armadas en América Latina, que iniciaron con la revolución mexicana en 1910.

