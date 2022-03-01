¿Qué es el discurso del Estado de la Unión que dará Joe Biden?

Este martes 1 de marzo, Joe Biden pronunciará su primer discurso del Estado de la Unión como presidente de Estados Unidos (EU) ante el Congreso, lo que es importante porque hablará de sus logros como mandatario, así como de las prioridades y objetivos políticos de su gobierno.

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

De acuerdo con algunos analistas, el discurso del Estado de la Unión es el Super Bowl de la política ya que los presidentes de EU deben rendir cuentas sobre su desempeño, y más que ser una tradición es un mandato constitucional.

El discurso del Estado de la Unión ante el Congreso está ordenado en el artículo II, sección 3 de la Constitución estadounidense, donde marca que “el presidente de vez en cuando dará al Congreso información sobre el estado de la unión y recomendará a su consideración las medidas que juzgará necesario y conveniente”.

Tomorrow at 9 PM ET, @POTUS will speak directly to the American people about the historic progress we've made, the work that lies ahead, and his optimism for the future.



Watch the State of the Union live on @WhiteHouse and @POTUS social media or visit https://t.co/NBwmb75mb3. — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2022

El primer presidente en establecer la práctica de informar una vez al año sus avances ante el Congreso fue George Washington, quien presentó su primer discurso del Estado de la Unión el 8 de enero de 1790.

¿Por qué es importante el discurso del Estado de la Unión?

Durante el discurso, el presidente de EU debe presentar su agenda para ese año, así como una lista de peticiones que quiere que el Congreso realice para cumplir con esa agenda, por lo que debe ser redactado con mucho cuidado.

Al acto acuden los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de EU, además de jueces del Tribunal Supremo, mandos del Ejército, el gabinete del presidente en turno y algunos invitados de honor seleccionados por el mandatario y la primera dama.

¿Cuándo se celebra el discurso del Estado de la Unión?

Normalmente el discurso del Estado de la Unión se realiza durante el mes de enero, pero Joe Biden decidió mover la fecha de su mensaje para este 1 de marzo.

La Constitución de Estados Unidos solo especifica que es obligatorio realizar una vez al año el reporte de los avances presidenciales, sin embargo, no pone una fecha designada para realizar el mensaje, por lo que los mandatarios pueden hacerlo en cualquier época del año.

|Reuters

¿De qué hablará Joe Biden en el discurso del Estado de la Unión?

De acuerdo con la página de la Casa Blanca, Joe Biden informará que el Plan de Rescate estadounidense, la iniciativa empresarial y la inversión comercial se recuperaron, la economía logró el crecimiento de empleo más rápido en la historia de Estados Unidos, el crecimiento económico más rápido en casi 40 años y una economía más rápida.

El presidente Biden también anunciará objetivos específicos para la implementación de su histórica Ley de Infraestructura Bipartidista. Entre otros temas.

¿Dónde y a qué hora ver el discurso del Estado de la Unión de Joe Biden?

Joe Biden pronunciará su primer discurso del Estado de la Nación este 1 de marzo a las 9:00 pm (hora de Estados Unidos) y puedes seguir la transmisión a través de los canales y páginas oficiales de la Casa Blanca.

YouTube: El primer estado de la Unión del presidente Biden

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