¿Qué es el metomilo? El pesticida mortal relacionado con la muerte de los perritos en Parque España

La muerte de varios perros en el Parque España en la Ciudad de México encendió las alertas entre los dueños de mascotas y vecinos de la zona. Ante este caso, el metomilo cobró relevancia por su posible relación con el envenenamiento de los animales, por lo que es importante conocer los riesgos y las precauciones para evitar que otros perros estén expuestos.

¿Qué es el metomilo?

El metomilo es un insecticida-acaricida perteneciente al grupo de los carbamatos, utilizados principalmente en la agricultura para controlar una amplia variedad de plagas.

Su mecanismo de acción consiste en inhibir la acetilcolinesterasa, una enzima fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso.

Esta sustancia actúa por contacto y de manera sistémica, es decir, puede ingresar al organismo de los organismos expuestos y afectar su funcionamiento.

Debido a estas características, el metomilo es considerado un agroquímico de interés en estudios de toxicidad y evaluación de sus efectos en distintas especies.

También se ha estudiado su impacto en organismos acuáticos, particularmente en peces, para analizar posibles respuestas fisiológicas ante exposiciones subletales.

¿Qué le pasó a los perros del Parque España?

La comida envenenada en Parque España encendió las alertas entre los vecinos de la colonia Condesa después de que varios perros resultaran intoxicados durante su paseo habitual este martes 27 de octubre.

Varios perros habrían ingerido una sustancia tóxica mientras paseaban por los alrededores de este conocido parque en la alcaldía Cuauhtémoc. La alerta se difundió rápidamente a través de grupos vecinales y redes sociales, donde los propios habitantes pidieron no soltar a los animales de compañía en el área.

Un hombre señalado como el presunto responsable de envenenar a seis perros en las inmediaciones del Parque España, en la colonia Condesa, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La detención fue confirmada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien compartió una fotografía del sospechoso a través de su cuenta de X, luego de que el caso provocara indignación entre vecinos y personas defensoras de los animales.

