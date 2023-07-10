¿Qué es el síndrome de Guillain Barré y por qué activó la emergencia sanitaria en Perú?

Una nueva enfermedad levantó las alertas en Perú luego que cuatro personas murieron por afectaciones en el sistema nervioso a causa del síndrome de Guillain Barré, por esta razón, el gobierno declaró la entrada de una nueva emergencia sanitaria nacional durante los próximos 90 días.

El gobierno de Perú emitió un comunicado en el que aseguró que tras el aumento de casos se declaró un estado de Emergencia Sanitaria, esto con la finalidad de proteger a las personas de una enfermedad mortal, pero, ¿qué es y por qué ha causado miedo entre los ciudadanos?

¿Qué es el síndrome de Guillain Barré?

La Universidad de Harvard considera que el síndrome de Guillain Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el sistema inmune de las personas, usualmente daña nervios cercanos al cerebro y a la médula espinal al punto de ocasionar parálisis en el cuerpo aunque se desconoce la causa se cree que las infecciones virales pueden detonarla, en este caso respiratorias y gastrointestinales.

El síndrome de Guillain-Barré, se caracteriza por la aparición

rápida de debilitamiento e incluso parálisis de los brazos, piernas y otras partes del cuerpo, así como de sensaciones anormales. #ConoceSGB #FundacionSindromeGuillainBarreMexico #GuillainBarre #SindromeGuillainBarre pic.twitter.com/94AYayV14y — Fundación Síndrome de Guillain Barré México, A.C. (@sindromegb) January 23, 2019

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Guillain Barré?

Los síntomas que presenta el síndrome de Guillain Barré varían de acuerdo al sistema de una persona; sin embargo, la media indica que empiezan con un hormigueo en los pies y las piernas, posteriormente avanza a los brazos hasta llegar a la parálisis, estos son los signos:



Visión doble o incapacidad para mover los ojos

Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche

Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal

Dificultad para respirar

Una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, los tobillos o las muñecas

Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo

Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras

Tipos de síndrome de Guillain-Barré

Actualmente, se consideran tres tipos de síndrome de Guillain Barré, en algunos casos dependen de la localización geográfica en la que se encuentren:

