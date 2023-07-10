¿Qué es el síndrome de Guillain Barré y por qué activó la emergencia sanitaria en Perú?
La Universidad de Harvard considera que el síndrome de Guillain Barré es un trastorno neurológico que no es frecuente en el ser humano; en Perú causa miedo.
Una nueva enfermedad levantó las alertas en Perú luego que cuatro personas murieron por afectaciones en el sistema nervioso a causa del síndrome de Guillain Barré, por esta razón, el gobierno declaró la entrada de una nueva emergencia sanitaria nacional durante los próximos 90 días.
El gobierno de Perú emitió un comunicado en el que aseguró que tras el aumento de casos se declaró un estado de Emergencia Sanitaria, esto con la finalidad de proteger a las personas de una enfermedad mortal, pero, ¿qué es y por qué ha causado miedo entre los ciudadanos?
¿Qué es el síndrome de Guillain Barré?
La Universidad de Harvard considera que el síndrome de Guillain Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el sistema inmune de las personas, usualmente daña nervios cercanos al cerebro y a la médula espinal al punto de ocasionar parálisis en el cuerpo aunque se desconoce la causa se cree que las infecciones virales pueden detonarla, en este caso respiratorias y gastrointestinales.
El síndrome de Guillain-Barré, se caracteriza por la aparición— Fundación Síndrome de Guillain Barré México, A.C. (@sindromegb) January 23, 2019
rápida de debilitamiento e incluso parálisis de los brazos, piernas y otras partes del cuerpo, así como de sensaciones anormales. #ConoceSGB #FundacionSindromeGuillainBarreMexico #GuillainBarre #SindromeGuillainBarre pic.twitter.com/94AYayV14y
¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Guillain Barré?
Los síntomas que presenta el síndrome de Guillain Barré varían de acuerdo al sistema de una persona; sin embargo, la media indica que empiezan con un hormigueo en los pies y las piernas, posteriormente avanza a los brazos hasta llegar a la parálisis, estos son los signos:
- Visión doble o incapacidad para mover los ojos
- Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche
- Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal
- Dificultad para respirar
- Una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, los tobillos o las muñecas
- Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo
- Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras
Tipos de síndrome de Guillain-Barré
Actualmente, se consideran tres tipos de síndrome de Guillain Barré, en algunos casos dependen de la localización geográfica en la que se encuentren:
- Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda: La forma más común en América del Norte y Europa. El signo más común es la debilidad muscular que comienza en la parte inferior del cuerpo y se extiende hacia arriba.
- Síndrome de Miller Fisher: La parálisis comienza en los ojos. El síndrome de Miller Fisher también se asocia con una marcha inestable, y es un síndrome que es menos común en los Estados Unidos, pero más común en Asia.
- La neuropatía axonal motora aguda y la neuropatía axonal sensorial motora aguda: Son más frecuentes en China, Japón y México.