Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en el sur del país por erupción del volcán Ubinas

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en varias localidades del sur del país por "peligro inminente" frente a la expulsión de cenizas y gases del volcán Ubinas, que había estado inactivo desde hace cuatro años.

La medida, que permite al Gobierno "ejecutar medidas y acciones de excepción" para reducir los riesgos existentes del volcán, fue aprobado en una cita de gabinete con la presidenta Dina Boluarte.

El volcán Ubinas, en la región de Moquegua a mil 200 kilómetros al sur de Lima, comenzó a emitir gases a fines de junio y esta semana registró primeras explosiones con cenizas que se elevaron hasta 5 mil 500 metros de altura.

El Instituto Geofísico de Perú informó en un reporte que las cenizas se han dispersado en un radio mayor a 10 kilómetros del volcán, que está a 5 mil 700 metros sobre el nivel mar.

Unas 2 mil personas viven en zonas aledañas al volcán, según las autoridades que elevaron hace unos días a "naranja" desde "amarillo" el estado de alerta por las erupciones.

Las autoridades no han ordenado una evacuación en la zona, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil alista un refugio que se construyó en 2019, cuando el volcán erupcionó y cientos de personas debieron marcharse.

En el sur de Perú, donde se explotan importantes yacimientos mineros, hay una docena de volcanes. El país andino se encuentra en el denominado "cinturón de fuego del Pacífico", una zona con gran incidencia de terremotos y actividad volcánica.

#EstaMañana | El volcán Ubinas registró emisiones continúas de cenizas que alcanzaron una altura máxima de 1000 metros sobre la cima del cráter, reporte que ha sido informado por el #Ingemmet al @COENPeru @MinemPeru pic.twitter.com/Yo1jGYgFKz — INGEMMET (@IngemmetPeru) July 5, 2023

¿Qué ha pasado previamente con el volcán Ubinas?

El volcán Ubinas, el más activo de Perú, registró el martes dos primeras explosiones que generaron una columna de cenizas de hasta 5 mil 500 metros de altura en el inicio de una etapa eruptiva, informaron el Gobierno y autoridades de defensa civil.

El Ministerio de Ambiente dijo que las cenizas fueron dispersadas por los vientos hacia los sectores sur y sureste del volcán Ubinas, ubicado en la región de Moguegua, en el sur del país andino, y que había estado inactivo desde el 2019.

Las cenizas, tras las explosiones durante la madrugada, afectaron a centros poblados de los distritos de Ubinas y Matalaque, manifestó el ministerio.

"En adelante, las explosiones podrían ocurrir con intervalos de horas y dar lugar a episodios de caída de cenizas en distritos próximos al volcán", dijo el vulcanólogo del Instituto Geofísico de Perú (IGP), José del Carpio.