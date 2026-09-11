¿Qué es el surströmming? El alimento sueco que desató caos por broma viral en el Metro de CDMX

Una broma viral dentro del Metro de la Ciudad de México terminó en caos cuando un creador de contenido abrió una lata de surströmming , un alimento sueco conocido por el intenso olor que desprende; el fuerte aroma comenzó a invadir el vagón mientras los pasajeros viajaban, provocando molestia y desconcierto entre las personas que se encontraban en el lugar.

El responsable de la grabación pertenece a Prankedy, un canal de bromas conocido en internet; la situación escaló a las agresiones dentro del transporte y, de acuerdo con la información, al final fue necesaria la intervención de las autoridades.

El alimento sueco que provocó reacciones entre los pasajeros

El surströmming es una conserva tradicional de Suecia elaborada con arenque fermentado; su proceso de preparación y fermentación es precisamente el responsable de su característico olor, descrito por quienes lo han probado como extremadamente fuerte y difícil de tolerar.

La peculiaridad del producto incluso ha convertido su apertura en todo un ritual; debido a los gases que se acumulan durante la fermentación, las latas pueden presentar una forma abombada y liberar líquido al momento de abrirse.

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Un alimento que tradicionalmente se consume al aire libre

El surströmming forma parte de una tradición culinaria sueca y suele consumirse en reuniones familiares o entre amigos; sin embargo, debido a su aroma, su apertura generalmente se realiza al aire libre.

Ese detalle explica parte de la reacción que provocó la broma en el Metro de CDMX, pues lo que para algunos puede ser un peculiar alimento tradicional se convirtió, dentro de un vagón cerrado y en movimiento, en una situación incómoda para los pasajeros que tuvieron que permanecer en el mismo espacio mientras el olor se extendía.

Lo que comenzó como una grabación para redes sociales terminó alterando a los pasajeros dentro del vagón y obligando a la intervención de las autoridades.