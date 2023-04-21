¿Qué es la Commonwealth y qué países la conforman?

La Commonwealth o Mancomunidad de las Naciones es una asociación voluntaria conformada por 56 países con economías avanzadas o en desarrollo que comparte objetivos para el desarrollo y la democracia.

Aunque la Commonwealth se remonta al imperio británico, en la actualidad cualquier nación puede unirse, aunque está principalmente conformada por antiguas colonias británicas.

Actualmente el líder de la Mancomunidad de las Naciones es el rey Carlos III, (aunque no es el jefe de estado en todos los países) anteriormente era su madre la reina Isabel II; sin embargo, el cargo no es hereditario, sino elegido por los líderes de las naciones que la conforman.

La asociación se creó para mantener unidos a los países que habían formado parte del dominio británico, sin embargo poco a poco se han ido independizando y la asociación les otorgó autonomía.

¿Para qué sirve la Mancomunidad de las Naciones?

De acuerdo con la Commonwealth, no existen obligaciones legales entre los países que la conforman y su objetivo es la buena voluntad y la cooperación para promover los vínculos culturales entre las naciones.

Trabajan para proteger el medio ambiente y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales en tierra y mar. También impulsan el comercio y la economía entre los miembros.

Otro de sus objetivos es apoyar la democracia, el gobierno y el estado de derecho, así como apoyar a los pequeños países a enfrentar los desafíos particulares.

¿Cuáles son los países que conforman la Commonwealth?

La Mancomunidad de las Naciones está conformada por 56 países independientes de Asia, África, América, Europa y el Pacífico. En total hay 2.5 billones de ciudadanos viviendo en algún país de la Commonwealth.

África:

Botsuana, Camerún, Gambia, Ghana, Kenia, Reino de Eswatini, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda, República Unida de Tanzania, Zambia, Togo y Gabón.

Asia:

Bangladesh, Brunéi, India, Malasia, Maldivas, Pakistán, Singapur, Sri Lanka

Pacífico:

Australia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Europa:

Chipre, Malta y Reino Unido

América:

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Granada, Guayana, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.

