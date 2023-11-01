Frente Amplio por México presenta ‘Ley de Emergencia’ para atender los daños que dejó “Otis”

A nombre del Frente Amplio por México (FAM), la todavía senadora, Xóchitl Gálvez, presentó una iniciativa para crear la Ley de Emergencia y Reactivación Económica para apoyar a entidades afectadas por fenómenos naturales y atender de manera inmediata los daños que dejó el huracán "Otis" en el estado de Guerrero.

La iniciativa por Gálvez se da a una semana del devastador impacto de "Otis" en las costas de Guerreo que dejó sin electricidad a los lugareños, al tiempo que aumentó la inseguridad ante los actos de rapiña en distintos lugares del estado.

Presentamos la #LeyDeEmergencia para sacar adelante hoy a Guerrero y después a quien lo necesite.



Buscamos que el gobierno apoye las zonas afectadas con:



💰 50 mil millones para reconstrucción

👷🏻‍♂️ Seguro de desempleo y empleo temporal

🚍 Apoyos para transporte al reducir el… pic.twitter.com/0Q9Aa3rY3B — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 31, 2023

¿Qué dice la iniciativa de Xóchilt Gálvez "Ley de Emergencia y Reactivación Económica"?

De entrada, propone que el Gobierno Federal destine de manera este año 50 mil millones de pesos a para la atención de los efectos.

Además, plantea otras acciones para ayudar a la población, empresas y mantener la economía, entre las que figuran:



Creación de un seguro de desempleo para garantizar un ingreso fijo a las familias afectadas

Empleo temporal para que los habitantes de las zonas afectadas colaboren en la reconstrucción de sus ciudades

Exención de hasta el 50 por ciento del IEPS a gasolinas a empresas concesionarias de transporte por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia

CFE no suspenda servicio de energía durante la emergencia y establezca esquemas de pago postergados y subsidios a las tarifas

Trato especial a los créditos de vivienda de trabajadores mediante prorroga de pagos, condonación de intereses y recargos

Deducción del 100 % de las contribuciones de pago de sueldos a la micro, medianas y pequeñas empresas.

Convenios inmediatos entre la federación y empresarios para evitar el despido de trabajadores

Xóchitl Gálvez pide dejar diferencias de lado

Xóchitl Gálvez, acompañada de diputados del PAN, PRI y PRD, pidió a los partidos dejar un lado las diferencias para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción de Guerrero, sobre al puerto de Acapulco el más afectado

“En pocas horas se cumplirán siete días del impacto de "Otis" en Guerrero, una eternidad para casi un millón de habitantes. Es momento de trabajar juntos, solo así vamos a superar el reto… Hoy no importa cuán grandes o graves sean nuestras diferencias, lo realmente importante es que Guerrero nos une… Hoy, reconocemos las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno Federal para enfrentar la emergencia, pero también decimos claro que éstas son insuficientes, debe darse un paso más”, expresó Xóchitl Gálvez.

