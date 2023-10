Xóchitl Gálvez explica por qué no votó en sesión de eliminación de 13 fideicomisos en el Senado

El pasado martes 24 de octubre el Senado de la República avaló en lo general y particular el dictamen para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial; sin embargo, trascendió que en la pantalla de votos el nombre de la panista Xóchitl Gálvez fue marcado como ausente, aunque esta afirmó que había asistido.

Ante esto, usuarios en redes sociales exigieron a la futura candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) que explicara por qué razón se marcó así cuando ella dijo que iba a defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

Querida @XochitlGalvez ¿podrías explicar por qué tu nombre aparece marcado como “ausente” en la votación del día de hoy para DEFENDER los fideicomisos de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial ?

En verdad me gustaría conocer la razón para subirse a tribuna y después no… pic.twitter.com/R2b0XsvSaE — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) October 25, 2023

¿Por qué no votó Xóchitl Gálvez en sesión del Senado sobre los fideicomisos?

Momentos más tarde y frente las acusaciones, la senadora panista explicó por qué no votó en la sesión de la Cámara Alta:

“Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudiera dar mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora. Tardé en bajar, debería de preguntar por qué sus compañeros no están aquí, más de 20 compañeros de usted no están y yo he estado aquí todo el día”, dijo Xóchitl Gálvez durante su participación en la tribuna del Senado.

Asimismo, aprovechó para ir en contra de la bancada guinda y afirmó que, a pesar de que tenía los votos para avalar la extinción, “hace mucho tiempo que perdieron el corazón”.

Senado aprueba eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial

Tras ser aprobada en Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República, la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial se turnó al jefe del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La discusión en lo particular tuvo 67 votos a favor y 49 en contra, para que los fideicomisos sean concentrados en la Tesorería de la Federación. Los senadores de Morena, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, y Alejandro Rojas Díaz Duran, votaron en contra por considerar que decisión es ilegal y anticonstitucional.