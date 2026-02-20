Notas
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¿Experimento en las escuelas? Lo que hizo Marx Arriaga con los libros de texto
La vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Nohemí Luna refirió que la salida de Marx Arriaga de la SEP confirma que Morena hizo de la eduación un experimento.
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Reciben con abucheos a Marx Arriaga tras aterrizar en aeropuerto de Ciudad Juárez (VIDEO)
Tras llamar “cloaca” a la SEP y atrincherarse 4 días en su oficina, Marx Arriaga fue recibido con abucheos en Ciudad Juárez.
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Mexicanos Primero exige corregir libros de texto tras salida de Marx Arriaga
La organización Mexicanos Primero exigió a la nueva dirección de la SEP corregir las fallas en los libros de texto tras la gestión de Marx Arriaga, pidiendo dejar atrás la ideología.
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Nadia López García es la nueva titular de libros de texto de la SEP tras despido de Marx Arriaga
La SEP anunció a Nadia López García, pedagoga y poeta indígena, como la nueva directora de Materiales Educativos tras el polémico despido de Marx Arriaga, quien sigue atrincherado en su oficina.
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Así empezó el pleito entre Marx Arriaga y el Gobierno que lo llevó a su despido
Durante la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre una de las razones por las que Marx Arriaga fue despedido de la SEP.
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Oposición arremete contra Marx Arriaga tras postura de la SEP
Dirigentes y legisladores reaccionaron en redes sociales luego de que la SEP aclarara que Marx Arriaga no dejará la institución pese al nuevo nombramiento en Materiales Educativos.