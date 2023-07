Libros de texto de la SEP preocupan por su nuevo modelo educativo; asegura Alma Maldonado

Continúa la lucha por esclarecer la situación de los libros de texto gratuitos para la educación básica en México, pues luego de que la SEP finalmente entregara la supuesta metodología utilizada para elaborarlos, una petición pública para detener la distribución sigue acumulando firmas en change.org, plataforma constituida legalmente como plataforma jurídica.

La petición se titula “El futuro de las niñas, niños, y jóvenes en riesgo: No a los nuevos libros de texto gratuitos” y es una iniciativa por parte de la investigadora Alma Maldonado, perteneciente al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), quien estuvo en Hechos AM para profundizar sobre las preocupaciones que existen con los nuevos libros.

“El libro ha sido una pieza importante en el trabajo de las escuelas. Es el apoyo didáctico que tienen los maestros para trabajar diariamente. Hay que decirlo, nunca los libros han sido perfectos, eso es cierto; siempre ha habido un proyecto ideológico detrás de los libros, en este caso es muy acentuado, pero lo más importante es que estamos hablando de un nuevo modelo educativo y eso toma tiempo”.

¿Por qué hay preocupación por los nuevos libros de texto de la SEP?

Hay múltiples preocupaciones alrededor de los nuevos libros de texto de la SEP, todas procedentes de distintos nichos, pero con objetivos similares, como lo son la carga ideológica mediante palabras y términos específicos; las carencias en el método de enseñanza de algunas disciplinas, como matemáticas o español; así como la falta de un programa educativo que sustente su contenido.

“Este nuevo modelo implica muchos cambios curriculares donde muchas disciplinas no tienen su lugar correspondiente como había ocurrido anteriormente, quizás ese es el motivo de principal preocupación, además de que hay errores conceptuales que tendrían que haberse revisado y que no tendrían que haber pasado. El problema es que no tuvieron una evaluación, ni la participación de expertos”, aseguró la investigadora Alma Maldonado.

Las firmas reflejan la preocupación que existen en diversos sectores de la población, los maestros, maestras y padres de familia, sobre este tema tan importante Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAV, para Hechos AM

Libros de texto de la SEP preocupan por su nuevo modelo educativo y piden detener su distribución

¿Por qué piden que se detenga la distribución de los libros de la SEP?

La situación que enfrenta la SEP y la distribución de sus libros consiste en los diversos reclamos por la forma en que se elaboraron los textos, pues desde hace cinco años tienen reservada la información respecto a la metodología utilizada. Incluso en su respuesta a la jueza Yadira Medina, solicitaron que la información se mantuviera reservada.

“No conocemos los planes y programas de estudio. Esta es una falta muy importante. ¿Cómo se hicieron los libros si no había un plan y un programa previamente establecidos?”, externó Maldonado para Hechos AM, pues cuestionó la manera en que se desarrollaron los textos, más allá de la problemática que también enfrentarán los maestros.