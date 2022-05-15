Violento fin de semana, se registran cuatro tiroteos en Estados Unidos

Durante este fin de semana, Estados Unidos vivió una inesperada ola de violencia debido a que en algunas zonas del país se registraron diversos tiroteos que dejaron varios muertos y heridos.

Tiroteo en Nueva York deja 10 muertos

La policía de Buffalo, Nueva York informó este sábado sobre un tiroteo en un centro comercial de la ciudad, donde se registraron al menos 10 personas muertas.

Entre las personas muertas se encontraban cuatro empleados de la tienda y un guardia que intentó enfrentar al tirador para detener el tiroteo.

Autoridades de Buffalo, Nueva York lograron detener al responsable del ataque.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area. — Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022

Dos tiroteos en Milwaukee tras playoff de la NBA deja 20 heridos

Al menos 20 personas resultaron heridas durante dos tiroteos registrados en el centro de entretenimiento de Milwaukee, Estados Unidos, donde se llevaba a cabo el partido de los Bucks contra los Celtics de Boston en los playoffs de la NBA.

Autoridades de Milwaukee informaron que ninguno de los heridos tuvo lesiones graves que pudieran poner en riesgo su vida; sin embargo fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos.

TIROTEO EN LAS

AFUERAS DE PARTIDO NBA

THE NEW YORK POST:

3 personas heridas de bala, incluyendo una chica de 16 años,

es el saldo de un tiroteo ocurrido en afueras de sede del partido entre the Milwaukee Bucks y Boston Celtics de la Liga Profesional de Baloncesto de EE.UU. (NBA) pic.twitter.com/B7Ad36eYqZ — William Echeverría (@Quijoteando) May 14, 2022

Tiroteo en iglesia de California deja un muerto y cuatro heridos graves

Durante este domingo, autoridades del Sur de California reportaron un tiroteo es una iglesia de Laguna Woods, hasta el momento se han registrado una personas muerta y cuatro personas heridas de gravedad que ya se encuentran siendo atendidas.

Fuentes policiales informaron que el posible responsable del tiroteo se encuentra arrestado; además dentro de la escena del crimen se pudo recuperar una de las armas.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

Tiroteo en Texas deja dos personas muertas

En el condado de Harris, fuera de Houston, Texas, autoridades registraron un tiroteo en un mercado durante este domingo, el ataque dejó un saldo de dos personas muertas y tres heridas.

Hasta el momento las autoridades han recuperado dos pistolas, además de tener dos sujetos sospechosos en custodia, de los cuales uno de ellos es un herido.

Con información de Reuters.

