Qué es la tripledemia, infección detectada en EU y Sudamérica

Estados Unidos (EU) y algunas naciones de Sudamérica alertaron a la población por una nueva ola de virus respiratoria conocida como tripledemia, la cual está afectando sobre todo a los más pequeños. Aquí te explicamos qué es.

La tripledemia está conformada por un combo de enfermedades respiratorias como el Covid-19, la influenza tipo A y el virus sincitial o VRS. Los médicos aseguran que el fenómeno es mucho menos grave que el de la pandemia mundial del coronavirus.

Sin embargo, pidieron a la población mantenerse alerta y prestar atención a los síntomas para evitar que se prolonguen o se intensifiquen.

¿En qué países hay tripledemia?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que los países más afectados por la tripledemia con Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, lugares en los que se están combinando tres enfermedades respiratorias.

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Las personas que padecen al tripledemia están contagiadas de Covid-19, con variantes que son menos letales pero más contagiosas, influenza tipo A, que es considerado el virus predominante en el combo, y sincitial (VRS), una de las infecciones más comunes en bebés, que causa bronquiolitis y neumonía.

¿Cuáles son los síntomas de la tripledemia?

Las tres enfermedades por separado tienen prácticamente los mismos síntomas, por lo que las personas con tripledemia presentan fiebre, congestión, tos, dolor de cabeza y garganta.

La mayoría de las personas contagiadas con tripledemia tienen síntomas leves, por lo que solo necesitan unos días de reposo y medicación para tratar los malestares, en caso de ser necesario.

Sin embargo, para los bebés o personas vulnerables, la trimpledemia podría resultar peligrosa, por lo que es necesario estar atentos y en caso de que los síntomas agraven acudir a un hospital.

De acuerdo con medios locales, Estados Unidos comienza a presentar una saturación de hospitales, principalmente infantiles, por casos de tripledemia, no obstante no se han reportado muertes por el combo de virus.

