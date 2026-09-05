Revelan qué querían del tecladista de Camilo Séptimo antes de matarlo

Diego Sebastián "N", presunto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, reveló detalles que dieron un nuevo giro a la investigación luego de los hehcos ocurridos el 1 de septiembre de 2026 en Atizapán, Estado de México, donde el músico fue asesinado con su familia, su perrita y una trabajadora.

El 2 de septiembre fue detenido. No es el único presunto implicado, pues también fue aprehendido otro sujeto llamado Gerardo "N", quien condujo un automóvil para llegar a la casa donde estaban las víctimas.

Diego Sebastián "N" confiesa dato clave tras el multihomicidio

El multihomicidio ocurrió en un departamento de una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, al cual Diego Sebastián "N" subió por un elevador y fue grabado.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que este hombre sometió a las víctimas maniatándolas con cinchos plásticos y cinta adhesiva industrial gris, les disparó con una pistola que tenía silenciador y declaró que esta la “desensamblé y aventé a una barranca”.

Hasta ahora el arma homicida, de acuerdo con la información de las autoridades, no ha sido localizada.

¿Qué quería el presunto asesino de Jonathan Meléndez?

Diego Sebastián "N" era socio de Jonathan Meléndez, pues tenían negocios en la renta de inmubles para hospedaje en internet.

Junto con Gerardo "N" suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en “criptomonedas”, por lo que tratarían de localizar en el departamento “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda”.

