¿Harás escala en EU? Así puedes tramitar la visa de tránsito para entrar al país

Los extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos deben obtener una visa para pisar el suelo norteamericano, pero también existe la visa de tránsito, una opción para aquellos que se dirigen a otro destino y solo estarán por un tiempo muy corto en el país.

La visa de tránsito o visa C, según el gobierno de Estados Unidos, no debe ser confundida con un documento que permite el ingreso para otros fines como visitar amigos o hacer turismo. Para este caso, los viajeros deberán realizar la solicitud de visa de turismo, también conocidas como B-1/B2.

Este es el costo, el paso a paso del trámite y las restricciones que aplican en la visa de tránsito si estás pensando en comprar un boleto con escala en Estados Unidos y no cuentas con la visa convencional para extranjeros.

¿Qué es la visa de tránsito o visa C1?

El Departamento de Estado expone que la visa de tránsito o visa C permite agilizar el traslado de algunas personas que, en realidad, no tienen la intención de 'quedarse' en el país.

¡Importante! Verifica la fecha en el recibo de pago de la solicitud de visa. Todos los recibos de pago emitidos antes del 1 de Octubre de 2022 vencerán el 1 de Octubre de 2023. (1/3) — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 2, 2023

"Son visas de no inmigrante para personas que viajan en tránsito inmediato y continuo a través de los Estados Unidos en ruta a otro país, con pocas excepciones. El tránsito inmediato y continuo se define como una salida razonablemente rápida del viajero en el curso normal del viaje según lo permitan los elementos y asume un itinerario preestablecido sin ningún privilegio de escala irrazonable", expone.

Así se pide la visa de tránsito

Los interesados en la visa de tránsito deben cubrir los siguientes requisitos establecidos por el Departamento de Estado:

visa americana, al igual que con el resto, requiere de un Formulario DS-160



Elegir en el sitio https://ceac.state.gov/ Formulario DS-160 .

. Contar con pasaporte vigente y pagar la tarifa de 160 dólares para la visa de tránsito .

. Programar una cita en la embajada o consulado.

Además, se recomienda contar con documentos que comprueben que la estancia será mínima y únicamente para fines de tránsito continuo. Estos pueden incluir boletos de avión, carta de la empresa donde trabaja o itinerario de viaje por vía marítima.

"Los tiempos de espera para las citas de entrevista varían según la ubicación, la temporada y la categoría de visa, por lo que debe solicitar su visa con anticipación. Revise el tiempo de espera de la entrevista para el lugar donde presentará la solicitud", añade el gobierno de Estados Unidos.

¿La visa de tránsito garantiza el ingreso a Estados Unidos?

Recuerda que, según el Departamento de Estado, todos los viajeros deben saber que una visa no garantiza la entrada a los Estados Unidos. Inclusive, en cualquier momento el Departamento de Seguridad Interior (DHS) puede denegar el ingreso o limitar el período de estancia autorizada.