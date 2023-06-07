¡Cuidado! La visa americana tiene múltiples categorías; estos son los costos.

La visa americana es uno de los documentos más poderosos a nivel mundial y para el caso de México no es la excepción, pues en caso de buscar ingresar al territorio estadounidense es obligatorio cumplir con ciertos requisitos que establecen las autoridades del país vecino.

Actualmente, existen múltiples tipos de visas, por lo que es importante conocer el objetivo de tu viaje para que, al momento de presentarte en la embajada no te lleves una respuesta negativa y también conozcan el precio de la visa a la que aplicarás, pues varía de acuerdo al estatus que se busque.

¿Qué tipos de visa existen para viajar a Estados Unidos?

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos cuenta con 17 tipos de visa, estas se dividen en clasificaciones que son importantes considerar al momento de solicitar el documento en la página oficial y posteriormente en la embajada, los tipos de visa son:



Visitante (Negocios, turismo, tratamiento médico)-B

Transitando por los Estados Unidos-C-1

Tripulantes de aerolíneas y barcos-D

Estudiante. Académico-F

Medios y Periodistas- I

Visitantes de intercambios-J

Testigos o informantes-S

Trabajadores temporales-H

Transferidos dentro de la empresa-L

Personas con habilidad extraordinaria-O

Intercambio cultural-Q

Trabajador religioso-R

Costos de cada tipo de visa americana

Los precios de la visa americana se modifican constantemente, el último cambio se dio el 28 de marzo de 2023 y entró en vigor el pasado 30 de mayo, de acuerdo a los estatutos de los Estados Unidos, los costos quedaron de la siguiente manera:



Visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2 y BCCs), y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, pasó de $160 a $185 dólares.

Visas en categorías H, L, O, P, Q y R incrementaron su precio de $190 a $205 dólares.

Visas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) pasaron de $205 a $315 dólares.

Actualización de la regla final sobre incremento en la tarifa de visas de no inmigrante: La nueva tarifa para procesamiento de ciertas solicitudes de visas de no inmigrantes se aplicará a todas las nacionalidades y entrará en vigor el 17 de junio de 2023.https://t.co/3SG8Z6Hty4 pic.twitter.com/7Tn5LyijjF — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 6, 2023

¿Qué se necesita para solicitar una visa de turista?

Los requisitos para tramitar la visa de turista no son sencillos, pues conllevan múltiples papeleos que se tienen que cumplir a detalle, en primera instancia, se tiene que llenar la solicitud DS-160 en https://ceac.state.gov/genniv/, ahí te solicitarán la siguiente información:



Pasaporte vigente

Destino del viaje

Contactos de familiares y laborales

Tras obtener un folio, te llevará a un sistema de citas en cual deberás crear una cuenta con el correo electrónico personal y una contraseña.

Aunado a la información previamente detallada, la embajada y consulados de Estados Unidos en México señalan que para la solicitud de visa de turista se requieren los siguientes documentos:

