¿Por qué España tiene rey y presidente y quien tiene más poder?

En España existen dos figuras importantes para gobernar: el rey y el presidente, ello debido a que el país se rige bajo una monarquía parlamentaria. Ambos tienen gran peso en la toma de decisiones políticas del país. Aquí te explicamos cuál es la función de cada uno.

Aunque el rey es el jefe de Estado, todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno, el cual es liderado por el presidente.

¿Quién tiene el poder?

De acuerdo con la constitución de España, el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

En tanto, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones del resto de sus miembros, tiene la responsabilidad directa de todos los departamentos ministeriales.

¿Qué tanto poder tiene el rey de España?

El rey de España es el encargado de promulgar las leyes. También tiene el poder de disolver las cortes generales y convocar elecciones. El rey es el encargado de nombrar al presidente, puede separar o nombrar a los miembros del gobierno.

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Dentro de sus funciones está el expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Al rey se le debe informar sobre todos los asuntos de Estado y él puede presidir las sesiones del Consejo de Ministro cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del gobierno.

¿Cuáles son las funciones del presidente de España?

El gobierno de España se compone por el presidente, vicepresidentes y ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

El presidente es nombrado es elegido en elecciones por la ciudadanía y nombrado por el rey. Los ministros lo serán también, pero a propuesta del presidente, sin embargo, el mandatario no puede proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales ni la convocatoria de un referéndum.

