¿Qué es y cómo se hace el voto por correo en las elecciones de España?

El próximo domingo 23 de julio de 2023 se celebran elecciones generales anticipadas en España. Al ser una fecha en la que muchos ciudadanos estarán de vacaciones de verano, el gobierno habilitó la opción de voto por correo.

Desde el 3 de julio, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral están enviando la documentación electoral a las personas que ya han solicitado el voto por correo.

Los solicitantes tienen hasta el 13 de julio para solicitar poder hacer su voto por correo. Mientras que para entregar la documentación, podrán hacerlo hasta el 20 de julio.

El #23J España se juega por primera vez si continúa avanzando como en los últimos 40 años, o si entra de la mano de Feijóo y Abascal en un túnel del tiempo tenebroso que no sabemos dónde acaba.



Por eso te pido que votes, con confianza y esperanza, al @PSOE.#Adelante… pic.twitter.com/fgkoKIydLr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2023

¿Cómo realizar el voto por correo si resido en España?

De acuerdo con la página del Ministerio del Interior, para realizar el voto por correo se debe recoger el impreso de la solicitud en la oficina de Correos, o descargar a través de la web de correos, si se dispone de certificado electrónico. Una vez que sea aceptada la solicitud, ya no se podrá votar de manera presencial.

La documentación deberá ser recibida personalmente por el solicitante que la haga. Una vez recibida y llenada la documentación correspondiente los solicitantes deberán acudir a una oficna de Correos y enviar los documentos de forma gratuita por correo certificado hasta cuatro días antes de la jornada electoral por correo certificado hasta 4 días antes de la jornada electoral.

¿Cómo es el proceso de entrega de votos?

El día de las elecciones, el servicio de Correos enviará todos los sobres que contienen los votos por correo a las mesas electorales a las 9 de la mañana. Seguirá dando traslado de los envíos postales que se sigan recibiendo a lo largo del día, hasta las 20 horas. A esa hora, terminada la votación y antes de realizar el escrutinio, la mesa introducirá los sobres de voto recibidos por correo en la urna.

¿Por qué se convocaron las elecciones anticipadas en España?

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció desde el 29 de mayo que que se celebrarían elecciones anticipadas el 23 de julio después de que su coalición de gobierno de izquierdas cosechara malos resultados en las elecciones regionales y municipales que calificó de moción de censura contra su Gobierno de coalición.

Pedro Sánchez ya había manifestado su deseo de completar su mandato y de celebrar elecciones nacionales en diciembre, cerca del final de la presidencia de turno española de la Unión Europea, que comienza el 1 de juli, pero cambió de opinión tras el resultado de las elecciones anteriores en las que el conservador Partido Popular (PP) arrebató hasta ocho Gobiernos regionales a los socialistas.