Línea 1 del Mexicable suspende servicio y estas son las estaciones y los días que cierran en Edomex

La Línea 1 del Mexicable en Ecatepec continúa con la suspensión de su servicio —de manera temporal— debido a los trabajos de mantenimiento anual en la ruta que recorre 4.9 kilómetros (km) iniciando a un costado de Cerro Gordo, pasando por el pueblo de Santa Clara, cruzando por la autopista México - Pachuca y adentrándose en la colonia Hank González, donde sigue su recorrido paralelo a la avenida San Andrés, finalizando su recorrido en la región de La Cañada.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex), a través de la Dirección del Sistema Transporte Masivo y Teleférico, le recordó a los usuarios que esta medida le afecta principalmente a los mexiquenses que abordan el Mexicable en la zona de San Andrés de la Cañada, quienes deben de anticipar sus traslados y buscar opciones de movilidad alternas durante los últimos 3 días que durará el cierre escalonado.

Fechas y estaciones cerradas de la Línea 1 del Mexicable

La suspensión del servicio en la Línea 1 —también conocida como la Roja— del Mexicable se realizó a través de un cierre dividido en 2 etapas, que en conjunto afectarán la movilidad de la ruta del 18 de julio al 02 de agosto del 2026 en la zona alta de Ecatepec. Las fechas y estaciones afectadas en estos dos periodos serán las siguientes:



Etapa 1: del 18 al 25 de julio de 2026, permanecerán cerradas las estaciones Santa Clara, Hank González, Fátima y Tablas del Pozo

del 18 al 25 de julio de 2026, permanecerán cerradas las estaciones Etapa 2: del 26 de julio al 2 de agosto de 2026, suspenden servicio las estaciones Tablas del Pozo, Los Bordos, Deportivo y La Cañada

Según la dependencia, el motivo de la suspensión se debe a la inspección técnica anual en el cableado y las estaciones para cumplir con los protocolos de seguridad obligatorios de la red de movilidad, por ello, las autoridades del servicio recomendaron a los usuarios tomar precauciones de tiempo, prever rutas alternas en el transporte público terrestre como combis y camiones; además de considerar que la conexión directa con la Línea 4 del Mexibús con dirección Tecámac - Indios Verdes, se verá interrumpida.