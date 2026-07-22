Autopsia independiente revela nuevos detalles de la muerte de Dafne

Han pasado varios días desde la muerte de Dafne en un campamento de verano y aún no hay detenidos, por lo que su familiares exigen justicia a la Fiscalía del Estado.

Una autopsia independiente muestra que la menor habría sido torturada, situación que las autoridades que investigan el caso aún no reconocen.

Con un nuevo bloqueo, amigos y familiares aseguran que no serán silenciados y continuarán con su lucha hasta que se aclaren los hechos.