Autopsia independiente revela nuevos detalles de la muerte de Dafne
Familiares de Dafne exigen que la Fiscalía de Tamaulipas investigue a fondo su muerte en el campamento de verano.
Han pasado varios días desde la muerte de Dafne en un campamento de verano y aún no hay detenidos, por lo que su familiares exigen justicia a la Fiscalía del Estado.
Una autopsia independiente muestra que la menor habría sido torturada, situación que las autoridades que investigan el caso aún no reconocen.
Con un nuevo bloqueo, amigos y familiares aseguran que no serán silenciados y continuarán con su lucha hasta que se aclaren los hechos.