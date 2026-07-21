¿Cómo fue la detención del exgobernador de Baja California? Así ocurrió el operativo en Ensenada

Entre la calle Octava y la avenida Obregón, en la zona centro de Ensenada, el fin de semana parecía transcurrir como cualquier otro. Los vecinos caminaban por las banquetas y quienes trabajan todos los días en esas calles continuaban con su rutina.

Nadie imaginaría que apenas 48 horas antes ese mismo sitio había sido escenario de la detención del hombre que cambió la historia política de Baja California.

Ernesto “N”, el primer gobernador de oposición en México en la historia moderna, fue detenido el jueves 16 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de corporaciones de seguridad estatales y fuerzas federales.

¿Cómo ocurrió el operativo en Ensenada, Baja California?

De acuerdo con personas cercanas al exmandatario, se dirigía a una reunión cuando llegó a pie al acceso de un salón de eventos conocido como “El Portón”.

Ahí, las autoridades le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra. Minutos después comenzó el operativo que concluyó con su traslado a Ciudad de México, con escala jurídica en Tijuana.

A poco más de una cuadra del lugar se encuentra la vivienda donde el exgobernador residía actualmente junto con familiares. El inmueble lucía abierto, sin presencia de autoridades y con el movimiento cotidiano de cualquier casa del centro de Ensenada.

Exgobernador de Baja California promueve un nuevo amparo

“Del vecino que siempre te da el buen día, que pasa y viene y te compra, que venía por su leche, su quesito, sus tomates, venía al café aquí a un lado. Era muy querido, es muy querido por toda la cuadra” narró Alma Delia Hernández, vecina y residente ensenadense.

A unas cuadras de ahí, otro domicilio relacionado con su familia mostraba exactamente el mismo ambiente: portones abiertos, actividad comercial y una ciudad que parecía seguir su curso. Mientras tanto, Baja California atravesaba una de las semanas políticamente más intensas de los últimos años.

¿Una cortina de humo? los audios de Marina del Pilar Avila no se olvidan

En días previos, la agenda pública había estado dominada por la difusión del escándalo de nuevos audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su presunta relación con autoridades de Estados Unidos.

“Ahorita con esto de la gobernadora, creo yo que se tiene que investigar a fondo porque es la que nos representa en el estado y la que se encargaría de dar una buena gestión, transparencia y buenos resultados; pero creo yo que estos audios no ayudan en nada”. dijo Antonieta Flores, habitante.

A pesar de que la mandataria dijo haber sido engañada y que los audios fueron sacados de contexto, la tensión en en el estado escaló a niveles no vistos.