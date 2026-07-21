Dos años después, Sinaloa sigue esperando la paz que nunca llegó tras la caída de “El Mayo” Zambada

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos no frenó la violencia e inseguridad en Sinaloa. Pero eso sí, el gobierno federal analiza la posibilidad de reclamar parte de los bienes asegurados al capo, la DEA advirtió que continuará persiguiendo tanto a líderes criminales como a funcionarios presuntamente vinculados con los cárteles.

En Sinaloa, la preocupación sigue siendo la violencia. Ciudadanos y representantes del sector empresarial aseguran que, a casi dos años del recrudecimiento del conflicto, la inseguridad ha provocado el cierre de miles de negocios, la pérdida de empleos y una fuerte afectación económica. Datos del IMSS, INEGI, Coparmex y el Índice de Paz México reportan más de 22 mil empleos formales perdidos, una reducción de 84 mil habitantes y pérdidas estimadas en 170 mil millones de pesos durante 2025.

Habitantes de la entidad afirman que el miedo continúa siendo parte de la vida diaria y cuestionan la falta de resultados para recuperar la tranquilidad. Mientras tanto, empresarios y organizaciones civiles insisten en que la prioridad debe ser restablecer la seguridad y reactivar la economía del estado.