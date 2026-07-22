La caída del hombre que sembró el terror: abaten a “El Topo”, jefe de sicarios del CJNG

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Manzanillo, Colima, dejó como saldo dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatidos, una mujer detenida y el aseguramiento de armas y droga. Entre los fallecidos se encuentra Miguel "N", alias "El Topo", identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto jefe de sicarios de esa organización criminal.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el enfrentamiento ocurrió luego de que los agentes fueran atacados a balazos durante una de las acciones del operativo.

¿Quién era "El Topo", presunto jefe de sicarios del CJNG?

Según las autoridades de Colima, Miguel "N", alias "El Topo", era considerado un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en la coordinación de homicidios, extorsiones y desapariciones de personas en la entidad.

Además de dirigir a un grupo de sicarios del CJNG, las investigaciones lo relacionaban con actividades de alto impacto en la zona de Manzanillo. Durante el enfrentamiento también murió Enrique "N", alias "Cobos", identificado como su escolta personal.

COMUNICADO



*Operativo contra célula del CJNG en Manzanillo deja una persona detenida, dos abatidas y el aseguramiento de armas y drogas*



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Los operativos se realizaron en dos puntos distintos del municipio. En una primera intervención fue detenida Yanet "N", quien presuntamente también formaba parte de la célula criminal. En ese sitio, las autoridades aseguraron armas, cargadores abastecidos y droga.

Más tarde, durante otro despliegue, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Las corporaciones repelieron la agresión y, tras el enfrentamiento, "El Topo" y "Cobos" fueron abatidos.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el enfrentamiento contra "El Topo"?

En el lugar del enfrentamiento fueron decomisadas:



Dos armas largas.

Cargadores abastecidos.

Cartuchos útiles.

Casquillos percutidos.

Diversas dosis de droga.

La detenida y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de operativos buscan reducir la capacidad de operación de los grupos generadores de violencia mediante labores de inteligencia, investigación y reacción táctica.