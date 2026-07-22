El llanto alertó a los vecinos… así rescataron a una bebé de solo cuatro meses tras ser golpeada en Jalisco

Una bebé de apenas cuatro meses de edad fue puesta bajo protección de las autoridades en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, luego de ser localizada con lesiones que apuntan a un presunto caso de maltrato infantil. La menor fue encontrada tras un reporte ciudadano y, gracias a la intervención de vecinos, policías y personal del DIF, recibió atención médica y quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, el caso ya es atendido por el Ministerio Público especializado en atención a niñas, niños y adolescentes, que determinará las responsabilidades correspondientes.

¿Cómo fue localizado el presunto caso de maltrato infantil en Tlaquepaque?

Los hechos ocurrieron en la colonia Los Altos, donde policías municipales acudieron tras el reporte de una persona agresiva. Al llegar, encontraron a una trabajadora social del DIF municipal, quien informó que la bebé había sido dejada al cuidado de vecinos después de que, presuntamente, un hombre la agrediera.

El policía de Tlaquepaque, Joel Cobos, explicó cómo encontraron a la menor. "Me hacen mención de una menor de aproximadamente 3 o 4 meses de edad. La misma estaba con un masculino que ya la estaba golpeando. A la entrevista con vecinos nos refieren que solamente la dejaron ahí con los vecinos."

La menor fue revisada por personal médico, que detectó diversas lesiones, entre ellas un golpe en el costado izquierdo, un hematoma y una lesión en un pulmón. Aunque su estado de salud fue reportado como estable, los especialistas encontraron señales compatibles con maltrato.

Joel Cobos detalló que la atención médica fue inmediata. "La pediatra nos refiere que se encuentra bien de salud, pero tiene características de niño maltratado. La pediatra nos informó de un golpe leve en el lado izquierdo y un hematoma en su cuerpo."

¿Qué pasa cuando un menor es víctima de presunto maltrato?

Cuando una niña, niño o adolescente es localizado en una situación de riesgo, se activa un protocolo en el que participan policías, personal médico, el Ministerio Público, los sistemas DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En este caso, la bebé quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y definir la situación legal de los involucrados.