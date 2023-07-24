¿Qué actividades hicieron las corcholatas de Morena este 24 de julio?

Estas fueron las actividades que realizaron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 24 de julio en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Marcelo Ebrard hace recorrido por la CDMX

La corcholata Marcelo Ebrard hizo una asamblea informativa en la capital donde dijo que a lo largo de 32 días que inició el recorrido, ha visitado 18 estados.

También agregó que el corte de su campaña ha sido austero a comparación de sus compañeros de partido: “Hemos evitado los eventos desmedidos, desde luego los acarreos, seguiremos en la misma tónica, nuestro gasto es de un millón, 199 mil, 522 pesos”.

Mi más pequeño seguidor !! pic.twitter.com/Gc8PwGgcPQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 24, 2023

Claudia Sheinbaum festeja baja de inflación al 4.79%

La exjefa capitalina, Claudia Sheinbaum, celebró que la inflación esté a la baja y defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Buen día. Aunque a algunos les molesta que a México le vaya bien con AMLO aquí hay otra excelente noticia: Inflación en México baja en la primera quincena de julio https://t.co/HRNmiUbpEA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 24, 2023

Ricardo Monreal visita Durango durante su recorrido por el país

Como cada ocho días, Ricardo Monreal informó acerca de sus gastos erogados en el recorrido por el país. Asimismo, se encontró en Durango, donde realizó una asamblea informativa.

Conferencia de prensa desde Durango. pic.twitter.com/TzTYodJg63 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 24, 2023

Adán Augusto López Hernández visita Axochiapan, Morelos

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitó Axochiapan, Morelos, donde dijo que se encontraba a la mitad del camino y "los frutos del esfuerzo colectivo son evidentes".

En Axochiapan, Morelos, iniciamos con mucho entusiasmo la sexta semana de asambleas populares rumbo a consolidar las bases de nuestro movimiento.



Vamos a la mitad del camino y los frutos del esfuerzo colectivo son evidentes.



En unidad, seguiremos conquistando cambios… pic.twitter.com/vDuXIunxvw — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 24, 2023

Fernández Noroña aterrizó en Oaxaca

Fernández Noroña destacó que iría a Oaxaca a la última presentación de la Guelaguetza. A través de un tuit se lanzó contra el aspirante a candidato presidencial, Santiago Creel y a la corcholata Claudia Sheinbaum.

"Saludo a Creelcodrilo y los denuestos llueven. Paniaguados apoyan a @Claudiashein y aclamación por el hecho. Solo señalo el hecho. Ni lo califico, ni lo cuestiono", señaló.

Manuel Velasco promueve gimnasios al aire libre

Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), compartió entrevistas sobre la importancia de rescatar los espacios libres para construir gimnasios al aire libre en todo el país.

Más gimnasios al aire libre🟰sociedad más sana🟰comunidades más seguras.



Dale👍🏻 y ayúdanos a promoverlo. 💪🏻 pic.twitter.com/irguCKTJCr — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 24, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Los aspirantes hacen el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se realizarán cinco encuestas para elegir al responsable de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación:

