Morena expulsó de manera definitiva de sus filas a la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, luego de la controversia generada en torno a su presunto autosecuestro, el cual habría tenido como finalidad obtener 40 millones de pesos y encubrir un supuesto desfalco a las arcas municipales. Con esta determinación, el partido cierra el proceso interno que había iniciado en junio pasado contra la edil mexiquense tras darse a conocer las imputaciones ministeriales en su contra.

La expulsión da seguimiento directo a la medida cautelar aplicada meses atrás por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, órgano que, a solicitud de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes, había suspendido temporalmente los derechos partidarios de Nancy Nápoles y abierto un procedimiento sancionador ordinario al considerar que los hechos reportados por las autoridades contravenían de manera directa los estatutos y principios éticos del movimiento.

⚖️🚨📋 Morena expulsa a Nancy Nápoles tras polémica por presunto autosecuestro@PartidoMorenaMx expulsó de sus filas a la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, luego de la controversia en torno a su presunto autosecuestro, el cual habría tenido… pic.twitter.com/VIvsnI2V4m — Político MX (@politicomx) November 19, 2026

Cómo Nancy Nápoles montó su autosecuestro para ocultar un desfalco de 40 millones de pesos en Tenancingo

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la supuesta desaparición forzada de Nancy Nápoles Pacheco fue en realidad un montaje logístico diseñado junto con su círculo familiar cercano —incluidos su esposo y su cuñado— con el objetivo de evadir las auditorías presupuestales y justificar un desfalco por 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento de Tenancingo.

Tras detectar la simulación del plagio, la Fiscalía del Estado de México ejerció acción penal contra seis personas vinculadas al caso y giró órdenes de aprehensión contra la presidenta municipal y sus familiares involucrados, quienes permanecieron prófugos de la justicia mientras avanzaba el proceso que derivó en su expulsión definitiva de Morena.